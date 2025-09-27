Экс-звезда «Дома-2» Романец снялась с обнажённой грудью и пошутила о своей фигуре

27 сентября 2025, 11:28

Виктория Романец позировала топлес в салоне красоты

Виктория Романец (Фото: Instagram* / @romanets_official)

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец поделилась откровенными кадрами из салона красоты. В сети давно обсуждают, что впечатляющая фигура девушки — не только результат тренировок, но и, якобы, различных ухищрений. Некоторые блогеры даже обвиняли её в использовании специальных накладок для увеличения ягодиц.





Сама Романец с иронией отнеслась к подобным предположениям.



«Когда мне говорят, что я подкладываю что-то в ягодицы для объёма… А я даже трусы не ношу!» — заявила она и сопроводила слова откровенными фото в зеркале.