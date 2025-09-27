Экс-звезда «Дома-2» Романец снялась с обнажённой грудью и пошутила о своей фигуре
Виктория Романец позировала топлес в салоне красоты
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец поделилась откровенными кадрами из салона красоты. В сети давно обсуждают, что впечатляющая фигура девушки — не только результат тренировок, но и, якобы, различных ухищрений. Некоторые блогеры даже обвиняли её в использовании специальных накладок для увеличения ягодиц.
Сама Романец с иронией отнеслась к подобным предположениям.
«Когда мне говорят, что я подкладываю что-то в ягодицы для объёма… А я даже трусы не ношу!» — заявила она и сопроводила слова откровенными фото в зеркале.На снимках Романец демонстрирует спортивную форму, пресс и подтянутую фигуру. Она предстала перед камерой топлес, прикрыв грудь рукой, а джинсы были слегка расстегнуты. По словам Виктории, её внешний вид — это результат курса процедур и капельниц, который она проходила в течение трёх недель. Сейчас к уходу добавился и массаж.
Также Романец добавила, что начала курс перед важной поездкой, которую она называет «особенной». По её словам, впереди её ждут «две недели в раю».