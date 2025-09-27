«Верчусь как белка в колесе»: Шаляпин признался, что его ждет маленькая пенсия после ухода из шоу-бизнеса

27 сентября 2025, 01:07

Шаляпин объяснил свое желание долго оставаться в шоу-бизнесе маленькой пенсией

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не рассчитывает на большую государственную пенсию после завершения деятельности в мире шоу-бизнеса и выхода на заслуженный отдых. Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам артиста, он давно не надеется на поддержку от государства, поэтому живет в интенсивном режиме и стремиться зарабатывать, пока на это есть силы.





«Я сейчас верчусь, честно говоря, как та белка в колесе. И я думаю, что так и будет продолжаться много лет», — сказал Шаляпин.

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)



«Но если меня какими-то регалиями и званиями наградят, то не исключено, что пенсия будет хорошей — 40 тысяч, например», — пояснил он Общественной Службе Новостей.