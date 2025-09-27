«Верчусь как белка в колесе»: Шаляпин признался, что его ждет маленькая пенсия после ухода из шоу-бизнеса
Шаляпин объяснил свое желание долго оставаться в шоу-бизнесе маленькой пенсией
Певец Прохор Шаляпин заявил, что не рассчитывает на большую государственную пенсию после завершения деятельности в мире шоу-бизнеса и выхода на заслуженный отдых. Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам артиста, он давно не надеется на поддержку от государства, поэтому живет в интенсивном режиме и стремиться зарабатывать, пока на это есть силы.
«Я сейчас верчусь, честно говоря, как та белка в колесе. И я думаю, что так и будет продолжаться много лет», — сказал Шаляпин.Он назвал корпоративы, концерты и частные вечеринки основной «нишей», в которой трудится, чтобы обеспечить свое будущее.
Шаляпин имеет примерное представление о том, какая пенсия его ждет. Цифра певца не устраивает: за свой стаж на сцене он получит не более 17-20 тысяч рублей.
«Но если меня какими-то регалиями и званиями наградят, то не исключено, что пенсия будет хорошей — 40 тысяч, например», — пояснил он Общественной Службе Новостей.Артист подчеркнул, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру, поэтому до пенсии ему в любом случае далеко.
Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал информацию о повышении цен на выступления шоумена Прохора Шаляпина. Музыкант заявил, что некоторые российские артисты переоценивают свои таланты, когда требуют миллионные гонорары за короткие концерты.
Напомним, что 16 сентября Шаляпин сообщил журналистам о планах брать как минимум один миллион рублей за четыре часа программы. Он поставил себя в один ряд с Кадышевой и Булановой и указал, что спрос на его выступления не понизился, несмотря на рост цен.