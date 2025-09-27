«Марго, любимая, держись»: Татьяна Навка душевно обратилась к ушедшему из жизни Тиграну Кеосаяну и пожелала сил его жене

27 сентября 2025, 05:13

Навка душевно обратилась к ушедшему из жизни Тиграну Кеосаяну и пожелала сил Симоньян

Татьяна Навка (Фото: Telegram @navkatatiana)

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна. Она сказала пару слов о своей дружбе с Кеосаяном и вспомнила теплые моменты из прошлого, а также пожелала сил журналистке Маргарите Симоньян.





Напомним, что сердце Кеосаяна остановилось ночью 26 сентября. Он так и не вышел из комы, в которую впал в конце декабря 2024 года. О смерти Тиграна сообщила его жена в своем личном блоге. Режиссеру было 59 лет.



Многие российские звезды отреагировали на утрату Симоньян, которая до последнего надеялась на выздоровление Кеосаяна. Татьяна Навка тоже не осталась в стороне.



Вечером 26 сентября она выложила в своем Telegram-канале памятный пост, в котором отметила душевные качества Тиграна и его нежное отношение к супруге. Она также поделилась архивным фото.



Тигран Кеосаян и Татьяна Навка (Фото: Telegram @navkatatiana)



«Невозможно представить, что больше не будет этих теплых и уютных вечеров, когда ты рассказываешь анекдоты, играешь на рояле, поешь песни, нежно целуешь свою Маргошу и ревнуешь её (даже к подругам!) или когда ты шутишь и вспоминаешь, что знал меня ещё маленькой девочкой...», — призналась Навка.

«Марго, любимая, держись, я всегда рядом», — добавила Навка.