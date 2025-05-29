Эксперт оценила свадебное платье Насти Ивлеевой: «По всей видимости, сделано под заказ»
Стоимость свадебного платья Насти Ивлеевой может достигать 300 тысяч рублей
Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак тайно сыграли свадьбу спустя полгода после росписи. Организатор торжеств для молодожёнов Наталья Волкова в беседе с изданием «Абзац» раскрыла, сколько может стоить платье блогера.
Специалист отметила, что стоимость классического свадебного платья начинается от 100 тысяч рублей. У Ивлеевой же наряд был однозначно сшит на заказ, поэтому его цена может быть гораздо выше.
«Платье, по всей видимости, сделано под заказ. Оно стоит 250–300 тысяч. У обычного модельера можно приобрести и за 150, но звёзды традиционно обращаются к именитым дизайнерам», – подчеркнула Волкова.Ранее также стало известно, что торжество проходило в самом дорогом гостиничном комплексе Ялты. Пара арендовала виллу за 660 тысяч рублей.