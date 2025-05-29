«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой»: Свекровь Насти Ивлеевой о том, почему ее не пригласили на свадьбу

29 мая 2025, 01:12

Свекровь Насти Ивлеевой: сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой

Настя Ивлеева (Фото: Telegram/ivleeva360)

В декабре 2024 года публика неожиданно узнала о замужестве Насти Ивлеевой. Избранником блогера стал сын телеведущего Алексея Бегака. Как оказалось, на мероприятии отсутствовала мама супруга.





Свекровью Ивлеевой стала Дарья Юлиановна, которая сейчас живет в Крыму. При этом свадьба прошла также на полуострове. Кто именно был в списке приглашенных гостей, остается неизвестным. При этом отсутсвие Дарьи все равно остается странным. Сама женщина прокомментировала данную ситуацию.





«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой», — ответила Дарья Starhit.