«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой»: Свекровь Насти Ивлеевой о том, почему ее не пригласили на свадьбу
Свекровь Насти Ивлеевой: сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой
В декабре 2024 года публика неожиданно узнала о замужестве Насти Ивлеевой. Избранником блогера стал сын телеведущего Алексея Бегака. Как оказалось, на мероприятии отсутствовала мама супруга.
Свекровью Ивлеевой стала Дарья Юлиановна, которая сейчас живет в Крыму. При этом свадьба прошла также на полуострове. Кто именно был в списке приглашенных гостей, остается неизвестным. При этом отсутсвие Дарьи все равно остается странным. Сама женщина прокомментировала данную ситуацию.
«Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой», — ответила Дарья Starhit.
В издании предположили, что свекровь не верит в долговечность союза пары. Сама Настя никак не комментировала ситуацию со свекровью. В своих соцсетях блогер показывает лишь идилию в отношениях с новым мужем.