Эксперт по этикету Хоглова объяснила, почему звезды могут оголяться на публике
Знаменитости могут позволить себе выходить в свет в самых смелых образах, и это не просто каприз. Международный эксперт по этикету Альбина Холгова объяснила, что у звезд есть особые привилегии.
По словам специалиста, многие знаменитости нередко подвергаются критике за откровенные наряды. Однако именно они призваны удивлять и шокировать публику. Даже в возрасте 90 лет артисты могут выбирать экстравагантные наряды, так как правила этикета это допускают.
Холгова в беседе с Общественной Службой Новостей также отметила, что иногда даже обычные женщины могут демонстрировать свои формы. Если у дамы хорошая фигура и ухоженная кожа, она вправе носить короткие юбки и открытые топы. Тем не менее, даже звезды должны следовать определенным протоколам. Эти правила помогают сохранить баланс между смелостью и уместностью в моде.
