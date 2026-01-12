«Нет счастья выше»: 28-летняя дочь Дмитрия Пескова показала романтичные кадры с мужем
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета отпраздновала 28-летие в кругу самых близких. В своём личном блоге она поделилась снимками с тёплой камерной вечеринки.
Для праздника именинница выбрала элегантный образ — длинное чёрное вечернее платье с глубоким декольте, подчеркнувшее её фигуру. На фотографиях также появился супруг Лизы — человек, которого она обычно почти не показывает публике.
«Нет счастья выше, чем иметь возможность чувствовать момент, помогать и быть благодарным за всё, что имеешь», — поделилась родственница представителя Кремля.