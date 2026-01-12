Прохор Шаляпин признался, что хочет записать трек на зумерском сленге

12 января 2026, 14:36

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин заявил о планах записать трек на современном сленге. Об этом стало известно Общественной Службе Новостей.





Артист признался, что с большим удовольствием погрузился в мир знаний. Он уже выучил несколько новых слов и выражений, среди них — «кринж», «альтушка» и тянка».

«Современный сленг зумеров — это целое искусство. Я уже выучил некоторые топовые фразы. <…> Например, распиаренное уже слово «кринж» — его даже моя мама знает, а вот слова «альтушка», «тянка» и подобные — это уже для более продвинутого уровня», — поделился Шаляпин.

«Многие скажут, мол, зачем это Прохору Шаляпину, который известен дружбой с поколением совсем не юных девчат. Но мне тоже нужно оставаться в тренде, потому что некоторые дамы, которым перевалил седьмой десяток, как на родном общаются на зумерском сленге. Нужно их догонять», — пояснил Прохор.