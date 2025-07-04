Затопление лодки с комиком Павлом Волей в Калининграде проверит прокуратура

Павел Воля (Фото: Телеграм/pvolya)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с арендованной лодкой, на которой едва не утонул комик Павел Воля. Как сообщает надзорный орган, во время прогулки по реке Преголе в маломерное судно начала поступать вода, и пассажирам пришлось срочно эвакуироваться на берег.



«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров», — добавили в ведомстве.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям судовладельца и контролирующих органов. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ранее юморист рассказывал, что инцидент произошел через три минуты после захода на борт. По его словам, лодку привязали к пристани веревкой, чтобы она не утонула.
Лидия Пономарева

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