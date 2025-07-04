Затопление лодки с комиком Павлом Волей в Калининграде проверит прокуратура

04 июля 2025, 09:52

Павел Воля (Фото: Телеграм/pvolya)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с арендованной лодкой, на которой едва не утонул комик Павел Воля. Как сообщает надзорный орган, во время прогулки по реке Преголе в маломерное судно начала поступать вода, и пассажирам пришлось срочно эвакуироваться на берег.







«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров», — добавили в ведомстве.