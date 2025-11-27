Эксперт раскрыл главную проблему для возвращения Дани Милохина в РФ
Продюсер Бабичев оценил шансы Дани Милохина вернуть былую славу в России
Продюсер Евгений Бабичев заявил, что блогер Данила Милохин вряд ли вернёт былую славу в России после возвращения.
В беседе с «NEWS.ru» Бабичев отметил, что долгое отсутствие в медиапространстве быстро снижает популярность любого блогера.
«Если ты какое-то время был незаметен, ничем особым не привлекал к себе внимание, то очень быстро находятся те, кто хочет занять твоё место. Молодёжь, которая амбициозная, хочет добиться того же самого, чего добился Милохин до своего отъезда. Да и мы пока не видим, чтобы он стремился вернуться в Россию», — высказался эксперт.По мнению продюсера, чтобы снова достичь прежней популярности, Милохину потребуются огромные усилия. Бабичев подчеркнул, что ключевой вопрос — готова ли публика принять и простить блогера. Даже если Данила захочет приехать, сделать это мгновенно не получится.