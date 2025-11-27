Эксперт раскрыл главную проблему для возвращения Дани Милохина в РФ

27 ноября 2025, 20:29

Продюсер Бабичев оценил шансы Дани Милохина вернуть былую славу в России

Данила Милохин (Фото: Instagram* @danya_milokhin)

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что блогер Данила Милохин вряд ли вернёт былую славу в России после возвращения.





В беседе с «NEWS.ru» Бабичев отметил, что долгое отсутствие в медиапространстве быстро снижает популярность любого блогера.

«Если ты какое-то время был незаметен, ничем особым не привлекал к себе внимание, то очень быстро находятся те, кто хочет занять твоё место. Молодёжь, которая амбициозная, хочет добиться того же самого, чего добился Милохин до своего отъезда. Да и мы пока не видим, чтобы он стремился вернуться в Россию», — высказался эксперт.

