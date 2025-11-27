«Наше национальное достояние»: Гарик Сукачёв высказался об Алле Пугачёвой

27 ноября 2025, 17:55

Гарик Сукачёв назвал Аллу Пугачёву величиной, не подлежащей критике

Гарик Сукачёв (Фото: Instagram* @igorsukachev)

Гарик (Игорь Иванович) Сукачёв в разговоре с корреспондентом KP.RU подтвердил, что его личное отношение к Алле Пугачёвой не изменилось, несмотря на публичные обсуждения. Музыкант заявил, что для него Примадонна остаётся величиной, которую он не подвергает критике.





Сукачёв отметил, что никакие внешние факторы не повлияли на его взгляд.

«Она — великая актриса, национальное достояние наше. Моё отношение к этой великой женщине не изменилось никак», — сказал музыкант.

«Леонид Ильич Брежнев — мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой. В каждой шутке есть столько доля шутки», — заявил он.