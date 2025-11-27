«Вот оно счастье»: Певица Лолита получила долгожданный подарок от друга

27 ноября 2025, 19:04

Лолита Милявская получила в подарок виниловый проигрыватель от волонтёров

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская показала подарки от главы волонтёрской организации «Скорая молодёжная помощь» Антона Андросова. Артистка опубликовала видео в своём Telegram-канале.





Милявская рассказала, что Андросов с коллегами посетил её концерт. Он подарил ей футболку с символикой организации и корзину с продуктами из Заполярья — вареньем и икрой трески.



Самым ценным подарком стал проигрыватель для виниловых пластинок. К нему Антон приложил пластинки Высоцкого, Уитни Хьюстон и группы ABBA.

«Даже при том, что я выпустила винил, проигрывателя дома у меня не было. Я не знаю, где они это всё достали, но посмотрите, что теперь у меня есть», — похвасталась певица.