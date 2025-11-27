Адвокат раскрыл, что ждёт Аглаю Тарасову после приговора

27 ноября 2025, 18:42

Адвокат Жорин разъяснил условия условного срока для Аглаи Тарасовой

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трём годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей за контрабанду запрещённых веществ. Адвокат Сергей Жорин пояснил детали приговора. Его слова приводит издание Woman.ru.





Суд установил для актрисы испытательный срок. Как объяснил Жорин, в этот период она должна доказать своё исправление. Тарасова может свободно перемещаться и работать, но обязана уведомлять УИИ о поездках в другие города или за границу.

«Условный срок превращается в реальный, если гражданин систематически нарушает обязанности», — добавил адвокат.

«Подается ходатайство в суд и судимость может быть полностью снята. Тогда гражданин перестаёт считаться находящимся на испытательном сроке», — заключил юрист.