Адвокат раскрыл, что ждёт Аглаю Тарасову после приговора
Адвокат Жорин разъяснил условия условного срока для Аглаи Тарасовой
Суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трём годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей за контрабанду запрещённых веществ. Адвокат Сергей Жорин пояснил детали приговора. Его слова приводит издание Woman.ru.
Суд установил для актрисы испытательный срок. Как объяснил Жорин, в этот период она должна доказать своё исправление. Тарасова может свободно перемещаться и работать, но обязана уведомлять УИИ о поездках в другие города или за границу.
«Условный срок превращается в реальный, если гражданин систематически нарушает обязанности», — добавил адвокат.Он подчеркнул, что за тяжкое преступление условный срок отменяют автоматически. Жорин отметил, что при отсутствии нарушений и положительных характеристиках суд может снять судимость досрочно.
«Подается ходатайство в суд и судимость может быть полностью снята. Тогда гражданин перестаёт считаться находящимся на испытательном сроке», — заключил юрист.В материале «Радио 1» рассказываем все подробности заседания по делу Аглаи Тарасовой.