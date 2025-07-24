«Куда все смотрят?»: Лариса Гузеева призналась в симпатии к молодому актёру Алексею Лукину

24 июля 2025, 20:10

Лариса Гузеева призналась в симпатии к молодому актёру Алексею Лукину

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_ )

Лариса Гузеева призналась, что ей очень симпатичен молодой актёр Алексей Лукин. Телеведущую удивило, что перспективный красавец свободен.





Бесменная ведущая программы «Давай поженимся!» рассказала, что в годы её молодости девушки сходили с ума по актёрам фильма «Гардемарины, вперёд!». Сейчас же в почёте главные герои сериала «Этерна». Гузеева добавила, что все они без исключения «достойные, солидные, но одинокие».

Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)



«Прочитала, что сердце популярного актера Леши Лукина свободно… И не пойму, как же так? Парень молодой, перспективный, статный, куда же все смотрят?», – задалась вопросом Гузеева в своём личном блоге.