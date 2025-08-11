«Главный человеческий долг»: Анастасия Волочкова объяснила, почему отказалась от шейха
Балерина Анастасия Волочкова отказалась покинуть Россию ради шейха
Балерина Анастасия Волочкова заявила о своём решении не уезжать из России, несмотря на предложение арабского шейха.
В разговоре с «Газетой.Ru» Волочкова рассказала, что на недавнем светском мероприятии влиятельный арабский шейх предлагал ей уехать с ним, но она категорически отказалась. Анастасия подчеркнула, что её слава и признание неразрывно связаны с Россией, и она не готова покинуть родину.
«Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определённый патриотизм и главный человеческий долг — жить в России», — заявила она.Помимо этого, Волочкова добавила, что материальный достаток партнёра не играет для неё ключевой роли.
«Меня не удивить ничем... Шейхи, не шейхи — абсолютно без разницы», — отметила она.Таким образом, Волочкова подтвердила свою привязанность к России.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.