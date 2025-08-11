«Главный человеческий долг»: Анастасия Волочкова объяснила, почему отказалась от шейха

11 августа 2025, 21:54

Балерина Анастасия Волочкова отказалась покинуть Россию ради шейха

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова заявила о своём решении не уезжать из России, несмотря на предложение арабского шейха.





В разговоре с «Газетой.Ru» Волочкова рассказала, что на недавнем светском мероприятии влиятельный арабский шейх предлагал ей уехать с ним, но она категорически отказалась. Анастасия подчеркнула, что её слава и признание неразрывно связаны с Россией, и она не готова покинуть родину.

«Я прославляла Россию на всех мировых сценах, во всех странах мира. У меня есть определённый патриотизм и главный человеческий долг — жить в России», — заявила она.

«Меня не удивить ничем... Шейхи, не шейхи — абсолютно без разницы», — отметила она.

