Стало известно о многомиллионном заработке звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)
Заработок экстрасенса Александра Шепса достиг порядка 2 млн рублей в месяц исключительно на продажах «магической» атрибутики. Выручку шоумен-медиума подсчитал tg-канал SHOT.
Самый дешевый предмет из ассортимента от Шепса стоит 1,1 тыс рублей. За эти деньги вы получите кол. Экстрасенс предлагает и авторский браслет. Ценник на него составляет уже 145 тысяч рублей. При этом Шепс не имеет официально зарегистрированных компаний. Он занимается торговлей через ИП знакомого из родной Самары.
Помимо заработка за счет продаж атрибутики, Шепс получает многомиллионный доход от личного приема людей.
Несколько лет назад Шепса обвиняли в мошенничестве. Сообщалось, что экстрасенс получил от 19-летней девушки 35 тысяч рублей за возможность выйти на связь с умершими родственниками. Но связь, как и ожидалась, не состоялась. Шепс утверждал, что он не получал от девушки денег.
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Помимо заработка за счет продаж атрибутики, Шепс получает многомиллионный доход от личного приема людей.
Несколько лет назад Шепса обвиняли в мошенничестве. Сообщалось, что экстрасенс получил от 19-летней девушки 35 тысяч рублей за возможность выйти на связь с умершими родственниками. Но связь, как и ожидалась, не состоялась. Шепс утверждал, что он не получал от девушки денег.
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Самиров Рамиль