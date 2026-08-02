MARGO учит 4-летнего сына финансовой грамотности

02 августа 2026, 18:49

Певица MARGO показала, как объясняет ребёнку ценность денег

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

MARGO поделилась с подписчиками необычным семейным моментом. Певица рассказала, что решила с раннего возраста прививать своему четырёхлетнему сыну основы финансовой грамотности и вручила ему первые честно заработанные 10 тысяч рублей.