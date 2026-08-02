MARGO учит 4-летнего сына финансовой грамотности
MARGO поделилась с подписчиками необычным семейным моментом. Певица рассказала, что решила с раннего возраста прививать своему четырёхлетнему сыну основы финансовой грамотности и вручила ему первые честно заработанные 10 тысяч рублей.
Однако оставить всю сумму себе мальчику не удалось. Пять тысяч рублей он сразу же вернул в счёт долга за разбитый экран, чтобы, по словам артистки, с детства понимать ответственность за свои поступки.
Оставшиеся пять тысяч MARGO предложила сыну распределить самостоятельно, но с небольшими подсказками. По её плану, часть денег должна отправиться на накопления, часть — на личные желания, а ещё часть — на добрые дела.
Так, тысячу рублей ребёнок должен положить в банк, ещё тысячу потратить на игрушки, одну — использовать на угощения для близких и друзей, а ещё тысячу спрятать «в заначку», чтобы никто не видел.
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