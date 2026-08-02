«Это жемчужина»: Дима Билан назвал Seville будущим российской сцены
Дима Билан признался, что давно знаком с певицей Seville
Дима Билан поделился своим мнением о певице Seville, назвав её одной из самых перспективных артисток нового поколения. После своего концерта исполнитель рассказал журналистам, что давно знаком с певицей и следит за её творческим путём. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Билана, ему непросто воспринимать Seville исключительно как коллегу по сцене, поскольку он помнит её ещё совсем юной участницей конкурса.
«Seville — это жемчужная раковина, жемчужина. Я знаю её очень давно. Мне сложно смотреть на неё как на артистку, потому что для меня она всё-таки молодая девочка, которая была на конкурсе, и я не пропустил — поставил ей плохие оценки… Но она настолько отдаётся процессу и делу, что подкупает этим бесконечно. Я думаю, что это будущее», — признался артист.Билан отметил, что больше всего его впечатляет не только вокал певицы, но и её отношение к профессии. По его словам, именно искренняя любовь к музыке и желание развиваться помогают артистам добиться успеха.
Seville получила широкую известность как участница группы Artik & Asti, а после начала сольной деятельности продолжила развивать собственный стиль и активно работать над новым материалом.