«Это жемчужина»: Дима Билан назвал Seville будущим российской сцены

02 августа 2026, 17:28

Дима Билан признался, что давно знаком с певицей Seville

Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Дима Билан поделился своим мнением о певице Seville, назвав её одной из самых перспективных артисток нового поколения. После своего концерта исполнитель рассказал журналистам, что давно знаком с певицей и следит за её творческим путём. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Билана, ему непросто воспринимать Seville исключительно как коллегу по сцене, поскольку он помнит её ещё совсем юной участницей конкурса.





«Seville — это жемчужная раковина, жемчужина. Я знаю её очень давно. Мне сложно смотреть на неё как на артистку, потому что для меня она всё-таки молодая девочка, которая была на конкурсе, и я не пропустил — поставил ей плохие оценки… Но она настолько отдаётся процессу и делу, что подкупает этим бесконечно. Я думаю, что это будущее», — признался артист.