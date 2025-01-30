Роман Мизулиной и Shamanа, тайный визит Меладзе, обвинения Седоковой в смерти Яниса: топ-9 громких скандалов января

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: телеграмм-канал Мизулиной)
В конце 2024 и начале 2025 года российский шоу-бизнес был полон громких скандалов, которые привлекли внимание широкой аудитории. От юридических проблем и политических заявлений до личных конфликтов. «Радио 1» расскажет самые обсуждаемые события, которые потрясли мир отечественного шоу-бизнеса.
Мизулина и Shaman перестали скрывать чувства
Отношения певца Ярослава Дронова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной стали предметом обсуждения еще летом 2023 года, после того как они вместе поехали на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. С тех пор Мизулина начала появляться на концертах певца, а он не скупился ей на букеты.
В сентябре 2024 года Ярослав сообщил, что развёлся, а уже 24 января Дронова и Мизулину заметили на свидании в ресторане La Bottega Siciliana. За ужином они явно не сдерживали своих эмоций — весело беседовали и заигрывали друг с другом.
Екатерина Мизулина и Shaman (фото: телеграмм-канал Мизулиной)
Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию
Валерий Меладзе тайно прилетел в Москву, чтобы почтить память своего отца, который ушел из жизни год назад.
Поездка на Митинское кладбище проходила в строгой секретности. Певец передвигался по городу в тонированном Mercedes в сопровождении охраны.
Перед тем как подойти к могиле, Меладзе несколько минут оставался в машине, ожидая, пока его сопровождение осмотрит территорию. Лишь после этого он направился к месту захоронения.
Певец Валерий Меладзе (фото: социальные сети)
Натан изменил жене с Лерчек
В конце 2024 года весь интернет следил за ситуацией с рэпером Натаном, его женой Анастасией и блогером Лерчек. Всё началось на шоу «Звезды в джунглях», где Натан и Лерчек не скрывали свою симпатию друг к другу. Камеры засняли не только их романтичные разговоры и флирт, но и поцелуи в кустах, что сразу привлекло внимание зрителей.
Натан объяснил своё поведение тем, что на тот момент его отношения с женой были на грани разрыва, и он уже не надеялся на их восстановление.
«Был немного разбит в своей личной жизни. Если бы не на острове, то отрывался бы здесь, в Москве. Этого бы не видела вся страна. Когда полетел на остров, уже понимал, что вернуть жену у меня очень мало шансов. Потому позволил себе просто уйти в отрыв», — рассказал певец в интервью на «Новом Радио».
По словам Натана, днём он проходил испытания на шоу, а ночью пытался расслабиться, иногда с помощью алкоголя и внимания со стороны Лерчек.
Рэпер Натан (фото: социальные сети)
Несмотря на всё это, Натан утверждает, что между ним и блогером не было ничего серьёзного — только лёгкий флирт.
После завершения проекта Натан прекратил общение с Лерчек и захотел помириться с женой.
Моргенштерна* объявили в розыск
Моргенштерн* в последнее время живёт Дубае, и недавно в своих социальных сетях он поделился с подписчиками, что 2024 год стал для него одним из самых худших.
В своём блоге артист, покинувший Россию, опубликовал несколько видео, на которых он находится в изменённом состоянии, кричит и плачет. Эти кадры вызвали бурную реакцию у россиян, которые осудили артиста за его поступки и напомнили ему о «бумеранге».
Рэпер признался, что в этом году он пережил депрессию и кризис идентичности, а также осознал свою зависимость. Кроме того, стало известно, что сейчас он проходит лечение в израильском Центре реабилитации в Ришон-ле-Ционе, борясь с алкоголизмом и наркоманией.
Кроме того, 27 января стало известно, что следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
Рэпер Моргенштерн* (фото: социальные сети)
Моргенштерн* отреагировал на это в Telegram-канале, выразив недоумение по поводу жестких санкций со стороны российских правоохранительных органов. Рэпер заявил, что не понимает, почему к нему применяются такие меры.
Также он отметил, что из-за этого его «карта мира» сократилась еще на десяток стран.
«Спасибо СК РФ за отличное промо к альбому. Один вопрос, конечно, немного мучает: за что? Надеюсь, однажды узнаю. А пока готовьте свои вопросы, я созрел для прямого эфира из рехаба», — написал он.
Чулпан Хаматова мечтает вернуться в Россию
Актриса театра и кино Чулпан Хаматова призналась, что хочет вернуться в Москву, но не может представить себе такой из-за отрыва от реальности.
Она отметила, что с тоской вспоминает прогулки по любимым московским улицам и значимым для неё местам.
«Но я не очень представляю, как туда возвращаться. Я не понимаю ни действительности, ни того, что с людьми произошло», — сказала Хаматова в интервью латвийскому журналисту Вадиму Радионову для его программы «И грянул Грэм».Около трёх лет назад актриса переехала в Латвию. В 2022 году она получила вид на жительство в этой стране после покупки коттеджа под Ригой стоимостью около 50 миллионов рублей.
В июне 2024 года актриса была уволена из Нового Рижского театра, который был её единственным постоянным местом работы. Руководство театра объяснило своё решение плохими продажами билетов на спектакли с её участием, что стало причиной репутационных потерь для учреждения.
Актриса Чулпан Хаматова (фото: социальные сети)
Блогер Сергей Косенко бросил своего ребёнка в сугроб
В январе 2025 года в отношении блогера Сергея Косенко было возбуждено уголовное дело по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Поводом для этого стало шокирующее видео в его социальных сетях. На нём блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.
Позже Косенко заявил, что на видео был не настоящий ребёнок, а кукла-манекен. Сергей объяснил свои действия попыткой снять популярное видео, однако подписчики раскритиковали его поступок. В результате блогер был обвинён по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая «покушение на преступление» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».
Кроме того, 30 января 2025 года стало известно, что Никулинский суд Москвы оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещённых веществ в одном из его видео на YouTube.
Блогер Сергей Косенко (фото: социальные сети)
Пластические операции Зепюр Брутян
Зепюр Бабаян, ставшая известной после брака с Павлом Прилучным, оказалась в центре внимания после скандального развода актера с Агатой Муцениеце и связанных с этим судебных разбирательств по поводу опеки над детьми. В прессе активно обсуждаются слухи о том, что она якобы настраивает сына Прилучного Тимофея против его матери. Мальчик живет с отцом и новой женой.
Кроме того, не уходит из поля зрения и внешний вид Зепюр. В социальных сетях обсуждают её изменившийся облик, отмечая, что лицо стало более подтянутым, нос — изменил форму, а взгляд стал более открытым, а губы — пухлее.
Некоторые уверены, что это результаты пластических операций, другие же считают, что перемены связаны с естественными возрастными процессами.
Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (фото: социальные сети)
Киркоров и Орбакайте выступили на свадьбе в Нью-Йорке
Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров тайно выступили на роскошной еврейской свадьбе в США, что привлекло внимание общественности.
57-летний Киркоров воссоединился с дочерью Аллы Пугачевой, чьи концерты были отменены в России. Однако скандал разгорелся, когда стало известно, что среди гостей на свадьбе оказалась Алена Галушко — организатор мероприятий в поддержку Украины. В 2022 году Галушко активно высказывалась в поддержку Украины и проводила благотворительные вечера с участием украинских исполнителей.
После выступления Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте подверглись критике со стороны общественников, которые осудили их за участие в этом мероприятии.
«Честно сказать, данный поступок удивляет. Одно могу предложить ему — поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», — сказал руководитель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.
Певец Филипп Киркоров (фото: социальные сети)
Анну Седокову обвиняют в убийстве мужа
Один из самых трагичных и обсуждаемых инцидентов последних месяцев продолжает вызывать бурю эмоций и не утихает до сих пор.
В декабре 2024 года Анна Седокова развелась с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, а всего через неделю, в день ее рождения, спортсмен покончил с собой, не сумев встретиться с экс-женой и поздравить её.
Друзья покойного утверждают, что Янис был безумно влюблен в Седокову, в то время как она, по их словам, не раз позволяла себе флиртовать с другими мужчинами. Звездный юрист Екатерина Гордон в конце декабря заявила, что Седокова изменяла мужу с известным спортсменом и предсказала, что скоро об этом станет известно широкой публике.
«Скоро всплывет история, куда Анька еще в браке в Питер к кому-то ездила. Что там за спортсмен, поговаривают», — отметила Гордон в социальных сетях.
Певица Анна Седокова (фото: социальные сети)
В интернете пользователи активно обсуждают ситуацию, выражая возмущение: «Довела мужика», «доигралась», «ни стыда, ни совести», — пишут в комментариях.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Дайана Хусинова