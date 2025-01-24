Shaman и Мизулина больше не скрывают своих чувств: пару заметили на свидании в московском ресторане

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: соцсети)
Отношения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова (Shaman) обсуждают уже давно. 24 января пара дала новый повод для обсуждения, опубликовав очередной совместный пост в соцсетях.
О том, что между певцом и общественницей развиваются романтические отношения говорят ещё с лета 2023 года. Певец дарил Екатерине роскошные букеты, а она, в свою очередь, приходила на все его концерты. Однако всерьёз о романе никто не думал, поскольку Shaman был женат на Елене Мартыновой. Но после их развода в сентябре 2024 года количество совместного контента в соцсетях Мизулиной и Дронова начало только расти.
В пятницу Екатерина в своём Telegram-канале сообщила, что она с Дроновым хочет приехать в одну из российских школ с автограф-сессией, концертом и секретным сюрпризом.
А уже вечером этого дня пару заметили на свидании в московском ресторане La Bottega Siciliana. Дронов и Мизулина оживлённо беседовали и заигрывали друг с другом, не скрывая своих чувств, пишет портал Woman.ru.
Это не первый раз, когда их замечают вместе. 18 января они посетили показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие» в Москве.
Судя по всему, Мизулина и Shaman не собираются комментировать свои отношения, а просто наслаждаются обществом друг друга.
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В пятницу Екатерина в своём Telegram-канале сообщила, что она с Дроновым хочет приехать в одну из российских школ с автограф-сессией, концертом и секретным сюрпризом.
А уже вечером этого дня пару заметили на свидании в московском ресторане La Bottega Siciliana. Дронов и Мизулина оживлённо беседовали и заигрывали друг с другом, не скрывая своих чувств, пишет портал Woman.ru.
Это не первый раз, когда их замечают вместе. 18 января они посетили показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие» в Москве.
Судя по всему, Мизулина и Shaman не собираются комментировать свои отношения, а просто наслаждаются обществом друг друга.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова