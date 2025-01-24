Shaman и Мизулина больше не скрывают своих чувств: пару заметили на свидании в московском ресторане

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» Американской киноакадемии за роль второго плана в фильме «Анора», уже получившего Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. На эту сенсационную новость отреагировала известный кинокритик Зинаида Пронченко, не так давно предрекавшая артисту скорый закат карьеры.