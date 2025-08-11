Иосиф Пригожин высказался о слухах о насилии со стороны Арсения Шульгина

11 августа 2025, 19:28

Пригожин назвал пасынка сдержанным человеком, который «и мухи не обидит»

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: @valeriya)

После того как супруга Арсения Шульгина Лиана прокомментировала слухи о домашнем насилии, к обсуждению подключился и его отчим, продюсер Иосиф Пригожин.





Он заявил, что пасынок — «абсолютно сдержанный, молчаливый и совершенно не похож на человека, который может поднять руку, тем более на женщину».





«Если бы Арсений подобное сделал, эта девочка ушла бы на следующий день. Конечно, кому-то хочется повесить ярлык на Арсения, мол, на папу похож… Но он папу своего практически и не видел, может, буквально пару раз. Потому он воспитан в других форматах: он и мухи не обидит», — возмутился Пригожин в беседе с «МК».

«Не буду называть это имя во избежание популяризации. Он занимается распространением сплетен. В результате одни сказали — остальные разносят», — добавил он.