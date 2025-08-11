«Пел про собаку»: Родиону Газманову не понравилось, как его представили публике
Во время выступления в Киришах 2 августа, приуроченного к 98-летию Ленинградской области, Родион Газманов оказался в неловкой ситуации из-за представления ведущего. Соответствующую реакцию певца публикует Telegram-канал «Свита Короля».
Газманов-младший перед выходом на сцену попросил объявить его. Однако, услышав перечисление своих регалий, остался недоволен. Когда ведущий назвал его «певцом и композитором», Родион не возражал, но после упоминания депутатского статуса попытался остановить объявление.
Несмотря на активные жестикуляции певца, ведущий продолжил, напомнив зрителям, что Родион — сын народного артиста России Олега Газманова, а также «тот самый мальчик, который пел про потерявшуюся собачку и динозавриков».
В ответ Газманов-младший отреагировал выразительным жестом «фейспалм» и поспешил покинуть кадр, направившись к публике. Этот момент быстро разошёлся в соцсетях, вызвав обсуждение среди поклонников исполнителя.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
