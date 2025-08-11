«Пел про собаку»: Родиону Газманову не понравилось, как его представили публике

11 августа 2025, 19:17

Родион Газманов возмутился из-за неожиданного представления на концерте

Родион Газманов (Фото: Instagram* @rodder13)

Во время выступления в Киришах 2 августа, приуроченного к 98-летию Ленинградской области, Родион Газманов оказался в неловкой ситуации из-за представления ведущего. Соответствующую реакцию певца публикует Telegram-канал «Свита Короля».