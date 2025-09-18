«Я становлюсь другая»: Невеста Лепса прокомментировала слухи о брошенной учёбе
Аврора Киба заявила о переменах после возвращения из Лондона
Юная невеста певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в своём аккаунте фотографии из московского салона. Это произошло на фоне слухов о том, что она бросила учёбу в Лондоне.
На снимках Аврора позирует в белом топе и шортах. Она радостно сообщила, что возобновила тренировки в спортзале после перерыва.
«После года без тренировок в Лондоне — вернулась в зал, прошло всего две недели — массажей, аппарата Tesla и тренировок, клянусь, я становлюсь другая, девочки занимайтесь спортом! Как же все-таки хорошо в Москве», — подписала она фото.Напомним, что накануне журналистка Алёна Мартынова отметила, что учебный год в Лондоне уже начался, но Киба продолжает оставаться в Москве и появляться на светских мероприятиях. По её мнению, сейчас у Авроры другие приоритеты: съёмки в кино, большое интервью и свадьба с Григорием Лепсом.
Ранее Лепс поделился тонкостями отношений с 19-летней Авророй.