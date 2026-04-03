«Хотим сохранить личное»: Зендея высказалась о разговорах вокруг её брака с Холландом
Зендея прокомментировала слухи о возможной свадьбе с Томом Холландом, однако не стала ни подтверждать, ни опровергать информацию.
В подкасте Modern Love актриса объяснила, что, несмотря на публичность их пары, она старается сохранять личную жизнь вне внимания посторонних.
По словам Зендеи, им важно не скрываться от мира, а просто оставить часть отношений только для себя. Она подчеркнула, что таким образом им удаётся сохранить искренность и радость в личной жизни.
Роман актёров стал официально известен в 2021 году, а о помолвке Зендея сообщила в прошлом году. Новая волна слухов о тайной свадьбе появилась в феврале, когда поклонники заметили у неё на безымянном пальце золотое кольцо вместо помолвочного.
Ситуацию подогрели и слова стилиста актрисы Лоу Роуча, который в марте заявил, что свадьба уже якобы состоялась. Однако сама Зендея позже отказалась комментировать это высказывание, чем только усилила интерес и обсуждения среди фанатов.
