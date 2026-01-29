«Экстренно вернулась с Мальдив»: Орлова переживает тяжелую утрату

29 января 2026, 17:09

Ольга Орлова сообщила о смерти свекрови

Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольге Орловой пришлось срочно прервать отдых и вернуться в Москву из-за трагедии в семье. 28 января телеведущая сообщила в соцсетях о смерти своей свекрови — мамы супруга Валерия.





Новостью Орлова поделилась в соцсетях, опубликовав трогательное видео с Ангелиной — так звали покойную.





«Теперь у Ани есть Ангел на небе… Бабушка Ангелина», — подписала Ольга, тем самым дав понять, насколько близким человеком она была для их семьи.