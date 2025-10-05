Экзотическая трапеза: Инстасамка с мужем съели саранчу и тараканов в новом телешоу

05 октября 2025, 21:14

Инстасамка и её муж попробовали паштет из саранчи на шоу «Форт»

Инстасамка с мужем (Фото: Instagram* / @instasamka)

Инстасамка вместе с мужем Moneyken приняли участие в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды» на телеканале СТС.