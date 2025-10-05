Экзотическая трапеза: Инстасамка с мужем съели саранчу и тараканов в новом телешоу
Инстасамка и её муж попробовали паштет из саранчи на шоу «Форт»
Инстасамка вместе с мужем Moneyken приняли участие в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды» на телеканале СТС.
На шоу молодым людям предложили «экзотические» блюда от французского повара — паштет из саранчи и картошку с тараканами.
Во время съемок Инстасамка накормила мужа необычными деликатесами, а затем сама попробовала бутерброд с насекомыми.
Несмотря на непривычный вкус и внешний вид, пара справилась с заданием, хотя Moneyken пришлось запить блюдо водой, чтобы смягчить эффект.
По словам повара, такие блюда он считает «супер-едой», которую обязательно стоит попробовать.
