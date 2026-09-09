«Кто будет заботиться о Филиппе?»: Яна Рудковская рассказала о переживаниях Бедроса Киркорова

09 сентября 2026, 18:49

Рудковская заявила, что Киркоров перед смертью переживал за сына и внуков

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская на церемонии открытия памятника родителям Филиппа Киркорова вспомнила о Бедросе Филипповиче и рассказала о его переживаниях незадолго до смерти. По словам продюсера, артист часто думал о том, что произойдёт с его семьёй после его ухода. Об этом сообщает Super.





Рудковская вспомнила их долгий разговор на дне рождения Бедроса. По её словам, больше всего его тревожила судьба внуков — Аллы-Виктории и Мартина. При этом артист переживал и за самого Филиппа, размышляя, кто сможет поддерживать сына, когда его не станет.





«Он все время переживал: вот что будет, если он уйдет? Кто будет заботиться об Алле-Виктории, кто будет заботиться о Мартине? Вообще-то всё время переживал, кто будет заботиться о Филиппе», — рассказала Рудковская.

«Я думаю, что все прекрасно понимают: когда человек теряет единственного близкого человека, который, в принципе, остался в его жизни, — это отец», — сказала Рудковская.