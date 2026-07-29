Стала известна причина смерти матери Крис Дженнер

29 июля 2026, 21:48

Мать Крис Дженнер несколько месяцев боролась с раком лёгких

Крис Дженнер с матерью (Фото: Instagram* / @krisjenner)

Стали известны обстоятельства смерти матери Крис Дженнер — Мэри Джо Кэмпбелл. Как сообщает RadarOnline со ссылкой на свидетельство о смерти, женщина скончалась в результате острой сердечно-лёгочной остановки.





Среди причин также указаны острая дыхательная недостаточность и рак лёгких, с которым она боролась на протяжении последних месяцев.



Мэри Джо ушла из жизни 16 июля в одной из больниц Лос-Анджелеса. Спустя неделю, 23 июля, её кремировали. По данным издания, вскрытие не проводилось.



О смерти матери ранее сообщила сама Крис Дженнер. В социальных сетях она опубликовала трогательное обращение, в котором назвала маму сердцем своей семьи и призналась, что переживает тяжёлую утрату.





«Сегодня мы попрощались с моей прекрасной мамой. Нет слов, которые когда-либо могли бы передать, что она значила для меня, или ту боль, которую я испытываю, прощаясь с ней. Моя мама была сердцем нашей семьи. Она научила меня всему, что действительно важно: яростно любить свою семью, быть доброй, всегда быть рядом с теми, кого любишь, и никогда не воспринимать ни один момент вместе как должное», — написала Крис Дженнер.