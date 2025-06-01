Элджей анонсировал съемки фильма о своей жизни
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) анонсировал съемки полнометражного фильма, который расскажет о его жизни, творческом пути и личных трудностях.
«Инсайдик: вас ждет полный метр моей жизни», — отметил артист в соцсетях.
Еще Элджей опубликовал скриншот из видео, которое, вероятно, собирается включить в свой фильм. На нем можно увидеть рэпера в ранние годы жизни — он предстал в костюме зайца на детском утреннике.
Дату выхода и иные подробности грядущего проекта артист не озвучил.
Поклонники исполнителя хита «Розовое вино» обрадовались такой новости. Однако они напомнили, что очень ждут новый альбом и переживают, что работа над другими проектами задержит его выход.
«А полный метр альбома ты не хочешь дропнуть (выпустить — прим. ред.)?», «Альбом дай, дядя», «Альбом где?», «Какой зайчик, а песни какие сочиняет, наверное и альбом вовремя выпустит», — иронизировали фанаты в комментариях к публикации.
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