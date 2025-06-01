Сати Казанова раскрыла, как пережила замерзшую беременность: «Это большая пустота и такое, как выжженное поле»

01 июня 2025, 11:21

Сати Казанова рассказала о том, как переживала замерзшую беременность

Сати Казанова (Фото: Инстаграм* @satikazanova)

Сати Казанова родила первенца в 42 года. Артистка рассказала, как справиться с эмоциями после выкидыша.





Несколько месяцев назад певица родила первенца. У Сати и ее супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, появилась дочь. Звезда не скрывала, что долгое время не могла забеременеть: возлюбленные пытались зачать малыша больше семи лет.



Казанова столкнулась и с замерзшей беременностью. Теперь она наслаждается долгожданным материнством и дает советы фанатам на эту тему. Но в этот раз Казанову попросили затронуть тяжелую тему: у нее спросили, как пережить потерю нерожденного наследника.





«Нет одного рецепта, который подошел бы каждой женщине. Все очень разные и по-разному переживаем горе. А это несомненно горе, это потеря. Это большая пустота и такое, как выжженное поле. Очень важна поддержка партнера, очень важна самоподдержка. Самоисследование — в этой боли честно с собой разговаривать», — откровенничала артистка в соцсетях.

«Очень важна вера, что если сейчас все не получилось, то попозже обязательно получится!» — уточнила певица.