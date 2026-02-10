Достижения.рф

«Еле двигалась и без эмоций»: Ксения Бородина раскритиковала концерт Мэрайи Кэри

Ксения Бородина честно высказалась о шоу Мэрайи Кэри
Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина поделилась впечатлениями от концерта Мэрайи Кэри, на который сходила во время поездки. Об этом сообщает StarHit.



Телеведущая не стала скрывать разочарование и дала довольно жёсткую оценку выступлению мировой дивы.
По словам Бородиной, артистка выглядела необычно и вела себя на сцене отстранённо.

«Она очень странно выглядела. Еле двигалась, без эмоций вообще», — отметила Ксения.
Телеведущая добавила, что слышала подобные отзывы и раньше — якобы такой образ и манера поведения для Мэрайи Кэри на концертах не редкость. Однако, несмотря на сдержанное шоу, вечер всё равно оставил приятные впечатления благодаря компании.

