«Еле двигалась и без эмоций»: Ксения Бородина раскритиковала концерт Мэрайи Кэри
Ксения Бородина честно высказалась о шоу Мэрайи Кэри
Ксения Бородина поделилась впечатлениями от концерта Мэрайи Кэри, на который сходила во время поездки. Об этом сообщает StarHit.
Телеведущая не стала скрывать разочарование и дала довольно жёсткую оценку выступлению мировой дивы.
По словам Бородиной, артистка выглядела необычно и вела себя на сцене отстранённо.
«Она очень странно выглядела. Еле двигалась, без эмоций вообще», — отметила Ксения.Телеведущая добавила, что слышала подобные отзывы и раньше — якобы такой образ и манера поведения для Мэрайи Кэри на концертах не редкость. Однако, несмотря на сдержанное шоу, вечер всё равно оставил приятные впечатления благодаря компании.