«Еле двигалась и без эмоций»: Ксения Бородина раскритиковала концерт Мэрайи Кэри

10 февраля 2026, 21:28

Ксения Бородина честно высказалась о шоу Мэрайи Кэри

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина поделилась впечатлениями от концерта Мэрайи Кэри, на который сходила во время поездки. Об этом сообщает StarHit.





Телеведущая не стала скрывать разочарование и дала довольно жёсткую оценку выступлению мировой дивы.

По словам Бородиной, артистка выглядела необычно и вела себя на сцене отстранённо.





«Она очень странно выглядела. Еле двигалась, без эмоций вообще», — отметила Ксения.