«Жизнь пошла под откос»: дочь Даны Борисовой попала в больницу из-за психического расстройства
Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в соцсетях, что была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем.
Девушка призналась, что диагноз «биполярное расстройство» серьёзно отразился на её жизни и эмоциональном состоянии.
По словам Полины, сейчас она проходит лечение в стационаре и надеется постепенно восстановиться. Девушка не скрывает, что переживает сложный период и воспринимает происходящее как серьёзное испытание.
«Моя жизнь пошла под откос из-за моего диагноза. Сейчас я буду лежать в больнице и шаг за шагом приходить в себя», — написала она.Несмотря на тяжёлое состояние, Полина старается смотреть в будущее с надеждой. Она поделилась своими планами на этот год — мечтает запустить собственное шоу и поступить в университет.
Отдельно девушка призналась, что болезненно переживает чувство вины перед близкими.