«Жизнь пошла под откос»: дочь Даны Борисовой попала в больницу из-за психического расстройства

10 февраля 2026, 20:17

Дочь Даны Борисовой госпитализировали из-за биполярного расстройства

Дана Борисова с дочерью (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в соцсетях, что была госпитализирована из-за проблем с психическим здоровьем.





Девушка призналась, что диагноз «биполярное расстройство» серьёзно отразился на её жизни и эмоциональном состоянии.



По словам Полины, сейчас она проходит лечение в стационаре и надеется постепенно восстановиться. Девушка не скрывает, что переживает сложный период и воспринимает происходящее как серьёзное испытание.





«Моя жизнь пошла под откос из-за моего диагноза. Сейчас я буду лежать в больнице и шаг за шагом приходить в себя», — написала она.