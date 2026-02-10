На Нурлана Сабурова подали заявление в Генпрокуратуру
В отношении комика Нурлана Сабурова было подано заявление в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
С соответствующим обращением выступил общественный активист Марат Турымбетов.
По его словам, около семи месяцев назад Сабуров якобы оказал финансовую и материальную поддержку бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра», которые принимают участие в специальной военной операции. Активист утверждает, что комик отправил военнослужащим десять питбайков, а также сопроводил помощь пожеланием победы.
Сам Турымбетов подчеркнул, что осознаёт всю степень ответственности за свои слова и готов понести наказание в случае, если информация не подтвердится.
Пока что Нурлан Сабуров публично не комментировал выдвинутые в его адрес обвинения. Официальной реакции со стороны надзорных органов также пока не поступало.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России