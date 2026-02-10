На Нурлана Сабурова подали заявление в Генпрокуратуру

10 февраля 2026, 21:13

Нурлана Сабурова обвиняют в возможной поддержке бойцов, участвующих в СВО

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* / @nurlan__saburov)

В отношении комика Нурлана Сабурова было подано заявление в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».