На Нурлана Сабурова подали заявление в Генпрокуратуру

Нурлана Сабурова обвиняют в возможной поддержке бойцов, участвующих в СВО
Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* / @nurlan__saburov)

В отношении комика Нурлана Сабурова было подано заявление в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



С соответствующим обращением выступил общественный активист Марат Турымбетов.

По его словам, около семи месяцев назад Сабуров якобы оказал финансовую и материальную поддержку бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра», которые принимают участие в специальной военной операции. Активист утверждает, что комик отправил военнослужащим десять питбайков, а также сопроводил помощь пожеланием победы.

Сам Турымбетов подчеркнул, что осознаёт всю степень ответственности за свои слова и готов понести наказание в случае, если информация не подтвердится.

Пока что Нурлан Сабуров публично не комментировал выдвинутые в его адрес обвинения. Официальной реакции со стороны надзорных органов также пока не поступало.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

