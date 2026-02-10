«Это бред»: Сергей Жуков объяснил, почему не отмечает День святого Валентина

10 февраля 2026, 19:49

Сергей Жуков заявил, что любовь не должна зависеть от дат

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, почему принципиально не отмечает День святого Валентина. По мнению артиста, чувства к любимому человеку не нуждаются в специальных датах и поводов для признаний.





В беседе с Общественной Службой Новостей певец подчеркнул, что говорить о любви и проявлять заботу нужно постоянно, а не раз в году по календарю.





«Я не отмечаю этот праздник. Это бред — ждать момента или нужной даты, чтобы сказать о своих чувствах любимым людям», — заявил Жуков.