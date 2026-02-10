«Это бред»: Сергей Жуков объяснил, почему не отмечает День святого Валентина
Сергей Жуков заявил, что любовь не должна зависеть от дат
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, почему принципиально не отмечает День святого Валентина. По мнению артиста, чувства к любимому человеку не нуждаются в специальных датах и поводов для признаний.
В беседе с Общественной Службой Новостей певец подчеркнул, что говорить о любви и проявлять заботу нужно постоянно, а не раз в году по календарю.
«Я не отмечаю этот праздник. Это бред — ждать момента или нужной даты, чтобы сказать о своих чувствах любимым людям», — заявил Жуков.Артист отметил, что в его семье принято радовать друг друга без привязки к праздникам. Он признался, что может подарить супруге цветы или устроить приятный сюрприз тогда, когда ему этого действительно хочется, а не по обязательству.
По словам Жукова, настоящая любовь проявляется не в открытках и символических подарках, а в поступках, внимании и ежедневной поддержке.
При этом певец подчеркнул, что не осуждает тех, кто любит отмечать 14 февраля. Он считает, что День святого Валентина может стать хорошим поводом для признания в чувствах, особенно для тех, кто давно не решался на этот шаг.