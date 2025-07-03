«Еле выпрыгнули»: Павел Воля рассказал, как чуть не утонул в Калининграде

03 июля 2025, 16:22

Юморист Павел Воля рассказал о неудачной морской прогулке в Калининграде

Павел Воля (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О неудавшейся морской прогулке в Калининграде рассказал в соцсетях комик Павел Воля. По словам юмориста, он чуть не утонул на арендованной лодке. В городе у мужчины были запланированы два выступления. Павел добавил, что инцидент произошел спустя три минуты после захода на борт.







«Мы еле выпрыгнули», — сказал звезда Камеди Клаб.

«Сегодня лови историю про то, как мы неудачно сходили в море», — сказал калининградцу Павел.

