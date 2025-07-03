«Еле выпрыгнули»: Павел Воля рассказал, как чуть не утонул в Калининграде
Юморист Павел Воля рассказал о неудачной морской прогулке в Калининграде
О неудавшейся морской прогулке в Калининграде рассказал в соцсетях комик Павел Воля. По словам юмориста, он чуть не утонул на арендованной лодке. В городе у мужчины были запланированы два выступления. Павел добавил, что инцидент произошел спустя три минуты после захода на борт.
«Мы еле выпрыгнули», — сказал звезда Камеди Клаб.Воля пояснил, что лодку привязали к пристани веревкой, чтобы она не утонула. Он поблагодарил местного жителя, который помог ему в «спасении», отметив, что тот придет на одно из выступлений.
«Сегодня лови историю про то, как мы неудачно сходили в море», — сказал калининградцу Павел.Ранее психолог Анастасия Кардиакос рассказала, зачем Воля публично признается в любви своей супруге Ляйсан Утяшевой.