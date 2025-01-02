«Пришла как на похороны»: Пугачева в черном шокировала публику, что произошло во время празднования Нового года

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Жизнь российской певицы Аллы Пугачевой до сих пор остается под пристальным взглядом поклонников. Последнее появление примадонны на публике шокировало общественность.
О том, что случилось с Пугачевой под Новый год и в чем обвиняют Галкина* — в материале «Радио 1».
Алла Пугачева и Максим Галкин* встретили Новый год на Кипре. Для празднования примадонна выбрала черный наряд, а на голове была шляпка с вуалью. Ее муж красовался в темном классическом костюме и кроссовках.
Почти 3 года назад Алла Борисовна вместе с мужем и детьми покинули Россию. Поначалу они жили в Израиле, затем перебрались на более спокойный Кипр, где у Пугачевой есть элитная недвижимость.
75-летняя Пугачева пыталась улыбаться на камеру, однако оторопевшие поклонники решили, что она еле живая. Дело в том, что певица нелепо двигалась под хиты 90-х. Она топталась на одном месте и слегка приседала на отекших ногах.
Из-за этого в адрес Галкина* снова понеслись проклятия. Мол, он не дает пожилой супруге спокойно встретить праздник.
Большинство пользователей решили, что Алла Борисовна страдает от тяжелых проблем со здоровьем.
Слухи об ухудшении здоровья артистки ходят уже давно. В сети утверждают, что Пугачева еле передвигается из-за проблем с ногами и больного сердца. Эту информацию ранее подтверждала и экс-домработница примадонны Людмила Дорондова.
Сама Пугачева не комментирует сплетни о себе.
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Где Пугачева справляла Новый год
Алла Пугачева и Максим Галкин* встретили Новый год на Кипре. Для празднования примадонна выбрала черный наряд, а на голове была шляпка с вуалью. Ее муж красовался в темном классическом костюме и кроссовках.
Алла Пугачева (Фото: соцсети)
«Нарядились как на похороны», — писали пользователи в комментариях.
Почти 3 года назад Алла Борисовна вместе с мужем и детьми покинули Россию. Поначалу они жили в Израиле, затем перебрались на более спокойный Кипр, где у Пугачевой есть элитная недвижимость.
Что произошло с Пугачевой во время празднования
75-летняя Пугачева пыталась улыбаться на камеру, однако оторопевшие поклонники решили, что она еле живая. Дело в том, что певица нелепо двигалась под хиты 90-х. Она топталась на одном месте и слегка приседала на отекших ногах.
Из-за этого в адрес Галкина* снова понеслись проклятия. Мол, он не дает пожилой супруге спокойно встретить праздник.
Большинство пользователей решили, что Алла Борисовна страдает от тяжелых проблем со здоровьем.
От каких проблем со здоровьем страдает Пугачева
Слухи об ухудшении здоровья артистки ходят уже давно. В сети утверждают, что Пугачева еле передвигается из-за проблем с ногами и больного сердца. Эту информацию ранее подтверждала и экс-домработница примадонны Людмила Дорондова.
Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)
«Люди просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая. У нее ноги, у нее сердце», — рассказывала Дорондова.
Сама Пугачева не комментирует сплетни о себе.
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*Включен Минюстом РФ в список иностранных агентов
Екатерина Коршунова