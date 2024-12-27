Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины

Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины

Таисия Повалий (Фото: соцсети)

Таисия Повалий (Фото: соцсети)

Украинская певица Таисия Повалий долгое время была одной из самых популярных артисток в своей стране и носила почётное звание «Народной артистки Украины». Однако после того, как она открыто поддержала Россию, её лишили всех государственных наград и званий, а многие соотечественники начали считать её предательницей. Сын Повалий, не разделяющий взгляды матери, остался на Украине и прекратил с ней общение, в то время как сама артистка сейчас проживает в Москве. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Карьера на Украине и переезд в Россию


Карьера Повалий стремительно развивалась: в 1994 году она была признана лучшей певицей Украины и лучшим артистом года на национальном музыкальном фестивале «Новые звезды старого года». В 1996 году, после выхода дебютного альбома «Панно кохання», ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, а спустя полтора года — народной артистки.



В 2011 году в Киеве на Крещатике была установлена именная звезда Повалий на «Аллее звезд». На протяжении всей карьеры она активно сотрудничала с российскими исполнителями, такими как Иосиф Кобзон и Стас Михайлов, и регулярно выступала в России. Особенно популярным стал её дуэт с Николаем Басковым, песни которого «Ты далеко» и «Отпусти меня» завоевали большую любовь у зрителей.

Умирал во время забав с любовницей, пока дома ждала жена: мачеха Сергея Супонева поделилась тайнами знаменитого пасынка
Умирал во время забав с любовницей, пока дома ждала жена: мачеха Сергея Супонева поделилась тайнами знаменитого пасынка

Далёкая от политики, в 2012 году Таисия неожиданно выдвинула свою кандидатуру в Верховную Раду Украины и почти полгода работала советником Виктора Януковича. Однако её связи с российским шоу-бизнесом, включая выступления в Кремле и поздравления крымчан в Ялте, не остались незамеченными. В результате певицу внесли в «чёрный список», и в 2015 году она была лишена звания «Народной артистки Украины».

В 2014 году супруг Таисии Повалий Игорь Лихута сообщил, что она решила отказаться от публичного празднования своего 50-летия из-за политического давления и отменила все запланированные концерты на Украине. Несмотря на это, певица продолжала жить между двумя странами, но после начала военной операции на Украине окончательно переехала в Москву. В начале 2024 года Таисия Повалий получила российское гражданство и впервые приняла участие в выборах президента Российской Федерации, выразив гордость за своё решение и отметив, что чувствует себя частью великого народа.


Взаимоотношения Повалий с сыном


Таисия Повалий с сыном Денисом (Фото: соцсети)

Отношения с сыном Денисом также стали сложными. Живя в Москве, Повалий ощущала безопасность и уверенность в будущем и решила привезти свою мать из Киева в Россию. Однако не все поддержали её выбор: сын Денис, по мнению Повалий, находился под сильным влиянием и в итоге отвернулся от неё.

«Я не имею отношения к этому человеку», — заявил он.

Денис женился в 2019 году и подарил Повалий внука Демьяна, с которым она не имеет возможности встретиться. Сын, будучи глубоко патриотичным гражданином Украины, сейчас живет в Испании. 10 декабря 2024 года Таисия Повалий отметила своё 60-летие, устроив концерт в Кремлёвском дворце. В начале выступления она исполнила песню, посвящённую России, выразив благодарность за то, что эта страна стала её второй родиной. Затем она выступила с Пелагеей, исполнив на украинском языке композицию «Цвитэ тэрэн», а весь зал поддержал её знаменитой песней «Червону руту».

Бросил жену и сына ради 17-летней любовницы: исповедь Алексея Глызина о многочисленных изменах и связи с Пугачевой
Бросил жену и сына ради 17-летней любовницы: исповедь Алексея Глызина о многочисленных изменах и связи с Пугачевой

После концерта, со слезами на глазах, 60-летняя Повалий поделилась своими чувствами, отметив, что она — «самый счастливый человек на свете». Однако её радость была омрачена резким комментарием сына. Денис, который давно дистанцировался от матери, написал в социальных сетях: «С юбилеем, трижды предательнице».

Он также опубликовал старую фотографию Таисии, на которой она изображена до пластических операций. Многие поклонники и недоброжелатели до сих пор не понимают, что произошло с лицом певицы. Лишь в 2023 году она решилась рассказать о своем неудачном опыте с пластической хирургией. По её словам, она одной из первых использовала биополимерный гель для коррекции лица, но результат оказался неожиданным — у неё появилась заметная асимметрия, одна щека стала значительно больше другой.

Читайте также:

«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери

«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
#гражданство
#концерт
#переезд
#певица
#звёзды
#операции
#карьера
#сво
#рф
#сын
#шоу-бизнес
Победительница шоу «Точь-в-Точь» из Подмосковья рассказала о трудностях съемок на Первом канале
Актриса Галка: участие в шоу «Точь-в-Точь» было непростым
27 декабря 2024, 11:26

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Светлана Галка стала победителем шоу «Точь в Точь» на Первом канале. Участники этого шоу изображают известных музыкантов и актеров прошлого и настоящего.
Актриса Светлана Галка в беседе с «Радио 1» рассказала, что участие в проекте было нелегким.

«Это действительно было непросто, потому что номера, как правило, ты делаешь сама, есть просто одна репетиция по вокалу, консультация с педагогом по актерскому мастерству, но все остальное ты выстраиваешь сама. Еще одна репетиция есть перед съемкой, где уже стоят камеры и пробуется грим-костюм. Но вся основная работа проводится дома самостоятельно», — рассказала она.

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

По ее словам, люди, говорящие, что актерам легко сниматься в подобных телепрограммах, глубоко заблуждаются.

«Это очень своеобразная вещь. Правда, не каждый может почувствовать образ другого человека, а уж тем более в него перевоплотиться. Мне очень понравилось быть Аллой Баяновой. С помощью прекрасного грим-костюма меня никто не узнавал. Очень понравилось быть в образе Анны Вески и Александра Калягина», — поделилась актриса.
Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр

Он отметила, что грим делался не менее двух часов, где делается компьютерная графика лица, а потом накладывается новое.

Читайте также:

Лепс с молодой невестой и Ольга Бузова: как Дима Билан отметил день рождения и почему раздал деньги пенсионерам

Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
#деньги
#работа
#камеры
#актриса
#репетиция
#люди
#шоу
#шоу-бизнес
#певец
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Приняли за эскортницу: кто «заказал» Наталью Рудову и как Андрей Малахов причастен к секс-скандалу с ее участием
27 декабря 2024, 09:56

Наталья Рудова (Фото: соцсети)

41-летняя актриса Наталья Рудова поделилась мнением о том, что в ее профессии многие достигают успеха благодаря интимным связям с влиятельными людьми. Она уверила, что фамилии таких женщин известны многим. Подробности – в материале «Радио 1».

Рудова уличила коллег-актрис в эскорте


Бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» призналась, что на протяжении всей жизни сталкивается со стереотипами. Многие считают, что ей, как красивой женщине, все дается легко, приписывают наличие богатых покровителей и даже записывают в эскортницы.

Рудова подчеркнула, что такие домыслы ее огорчают, так как она добилась всего собственными усилиями и преодолела множество трудностей на пути к успеху. Тем не менее, актриса не отрицает, что в мире кино действительно есть те, кто достигает высот благодаря сексуальным отношениям с влиятельными людьми.

«Я, как человек из этой сферы, скорее всего, знаю, кто стоит за успехом тех или иных актрис. Да, 2024 год, но это все еще существует», — заявила звезда сериала «Жизнь по вызову» в интервью с Натальей Гасанхановой в программе «ДаДа-НетНет».

На вопрос о том, продолжается ли лоббирование через постель, она ответила: «Абсолютно да. Есть актрисы, которых мы все знаем».

Актриса Наталья Рудова рассказала, что однажды её ошибочно приняли за эскортницу из-за заказа некоего человека, что сильно её обидело.

«Я всю жизнь живу по съемным квартирам, недоедаю и всегда полагаюсь только на себя», — поделилась она.

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

В разговоре с Натальей Гасанхановой Рудова также обсудила пару Лизы Моряк и Сарика Андреасяна, которые готовятся к рождению второго ребенка. Режиссер часто снимает свою жену в главных ролях, и это не секрет. Лиза сама шутит по этому поводу.

«Для меня это странно. Я понимаю, что она его любимая женщина, но как это воспринимается зрителями?» — спросила Гасанханова.

Наталья Рудова (Фото: соцсети)

Рудова ответила, что Сарик — человек без комплексов и один из немногих, кто поддерживал её в карьере.

«Он не обращает внимания на родственные связи. Ему нравится работать с определенными актерами, и он продолжает это делать. Он много лет снимает одних и тех же людей. Конечно, Лиза — его любимая женщина, и главные роли изначально рассматриваются для неё. Но разве это уникально? Давайте вспомним о детях знаменитостей — там ситуация не лучше!» — заключила Рудова.

Рудова угодила в скандал с эскортницами


В 2019 году актриса уже оказывалась в центре скандала, связанного с эскортом.

Тогда выпуск программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, названный «Рынок шкур», произвел настоящий фурор. Основное внимание было сосредоточено на инста-модели Кире Майер, которую заподозрили в предоставлении эскорт-услуг. Однако в результате обсуждения пострадала и актриса Наталья Рудова.

Светские хроникеры обнаружили на сайтах, предлагающих эскорт-услуги, анкеты известных актрис, певиц и телеведущих. При этом многие из этих сайтов публикуют информацию о людях, которые не имеют отношения к подобным услугам. Так, агент Натальи Рудовой и Анастасии Решетовой даже начала борьбу с одним из пабликов, защищая честь и репутацию своих подопечных.

После выхода публикации на этом ресурсе телефон агента буквально разрывался от сообщений. Например, в течение пяти дней на Мальдивах за компанию с Рудовой предлагали около восьми миллионов рублей. Агент пояснила в эфире передачи, что звезды обычно не делают официальных опровержений на подобные слухи, так как это в конечном итоге способствует их популярности.

Но совершенно неожиданно Наталья Рудова молчать не стала и разразилась гневной отповедью в адрес Андрея Малахова.

«Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят», — гневалась звезда экрана.

Читайте также:

«С легким сердцем!»: бывшая жена SHAMAN решилась на откровенные фото после развода, как живет Елена Мартынова, связь с Егором Кридом

«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери

«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
#кино
#режиссёр
#шоу
#актриса
#интервью
#рф
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«С легким сердцем!»: бывшая жена SHAMAN решилась на откровенные фото после развода, как живет Елена Мартынова, связь с Егором Кридом
26 декабря 2024, 17:42

Ярослав Дронов и Елена Мартынова (Фото: соцсети)

Новость о разводе Елены Мартыновой с SHAMAN стала настоящей сенсацией. Никто не думал, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса распадется, однако это произошло.
О том, как экс-супруги живут по отдельности — в материале «Радио 1».

Причина развода SHAMAN и Елены Мартыновой


Когда в сети появилась информация о разводе SHAMAN с Еленой Мартыновой, то многие сначала не поверили в это. Однако спустя время пара сама выступила с громким заявлением: 26 сентября Ярослав и Елена, поблагодарив друг друга, объявили о расставании.

Вскоре стало известно, что причиной развода стали напряженные графики супругов — оба высоко востребованы в своих областях, поэтому вечно пропадали на работе. И жить вместе в таком ритме оказалось невозможно.

Как сегодня живет Елена Мартынова


Многие пользователи сделали вывод, что развод с SHAMAN подействовал на Елену Мартынову положительно. В соцсетях она опубликовала красивую фотосессию, которую поклонники уже в шутку окрестили «Милый, смотри, кого потерял». По словам самой Мартыновой, уже долгое время она не ощущала себя такой свободной.

Елена Мартынова (Фото: соцсети)

«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. 2025 — год Змеи, мой год. И я его с нетерпением жду! Хорошего всем года, праздничного настроения, добрых и преданных людей рядом!», — пожелала своей аудитории Елена.

Примечательно, что в интернете уже публиковали фото Мартыновой с Егором Кридом. Однако, что связывает экс-наставника шоу «Голос. Дети» и одного из самых влиятельных медиа-менеджеров страны, так и осталось без ответа. Мартынова является большим профессионалом в медиасфере, поэтому многие до сих пор думают, что она поспособствовала раскрутке певца SHAMAN.

Жизнь певца SHAMAN после развода


После развода, который состоялся 14 октября, Ярослав Дронов отправился жить в отель, так как собственной квартирой певец в Москве не обзавелся. Ему уже приписали роман с певицей Соей, с которой они познакомились, работая над фолк-оперой «Князь Игорь», которая в начале февраля будет представлена в Государственном Кремлевском дворце.

Ярослав Дронов (Фото: соцсети)

Насчет своей популярности Ярослав шутил неоднократно: мол женился на Мартыновой в 2017-м, а популярным стал лишь в 2022-м. Хотя и признавал — экс-супруга сыграла немаловажную роль в его становлении как артиста и помогала в нелегкий период ожидания популярности.

Читайте также:

«Был первый контакт»: как еще женатый SHAMAN был связан с Мией Бойка и в чем Лепс просит его раскаяться

«У нас пара»: с кем SHAMAN завел роман после развода с женой и кого «кормил с рук» во время брака

«Русские люди Родиной не торгуют»: На карьере SHAMAN поставили крест
#радио 1
#дети
#певец
#соцсети
#змеи
#жизнь
#медиа
#фото
#развод
#отель
#страны
#супруги
#шоу
#пользователи
#информация
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери
26 декабря 2024, 16:41

Юлия Ауг (Фото: соцсети)

Актриса Юлия Ауг снова изменила место жительства. Сначала она покинула Россию и уехала в Эстонию, а теперь перебралась в Израиль. О том, как звезда сериала «Екатерина» отвернулась от России, которая подарила ей успех, и в итоге потеряла все, включая собственную дочь, расскажет «Радио 1».

Карьера Юлии Ауг в России и переезд в Эстонию



Юлия Ауг родилась в Ленинграде в 1970 году, а затем вместе с семьей переехала в Эстонию, на родину отца. В Нарве она провела свои школьные годы. Изначально актрисой стать не планировала — мечтала о карьере археолога. Однако после того, как ее друг поступил в театральный вуз в Санкт-Петербурге, Юлия была настолько впечатлённой атмосферой учебного заведения, что задумалась о сценической карьере.

Таким образом, Ауг неожиданно для себя начала обучение в ЛГИТМиКе. Однако она не задержалась там надолго: во время учебы Юлия начала сниматься в кино, что и привело к ее отчислению с третьего курса. После этого девушка решила покорить Москву и поступить в ГИТИС, осознавая, что именно на родине сможет получить качественное образование и пробиться в мир искусства. Так и произошло.

По окончании вуза актриса вошла в труппу ТЮЗа имени А. А. Брянцева, где проработала десять лет. За это время она исполнила восемь главных ролей, включая Софью в «Горе от ума», Русалку в пушкинской «Русалке» и леди Макбет в «Макбете».
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО

Юлия проявляла интерес не только к актерскому мастерству, но и к режиссуре. В 2007 году она окончила режиссерский факультет ГИТИСа, а затем прошла обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

С юных лет Ауг начала сниматься в кино, но настоящая слава пришла к ней в 2010 году с выходом фильма «Овсянки». После этого она стала все чаще появляться на экранах, и в 2014 году получила предложение сыграть императрицу Елизавету Петровну в популярном сериале «Екатерина».

Первым мужем Ауг стал ее коллега по театру Степан Золотухин, от которого она родила дочь Полину.
«Я приехала рожать Полину в Эстонию, но у мамы случился тяжелый инфаркт. Пришлось ехать к родителям мужа в Красноярск. Я провела там полгода, а когда вернулась в Санкт-Петербург, Степа стал другим: он уже не был таким близким и родным», — делилась воспоминаниями Юлия.

Юлия Ауг (Фото: кадр из фильма «Екатерина»)

Черная полоса и измена супруга


Вскоре после этого Степан потерял работу, а карьера Юлии, наоборот, стремительно развивалась. В результате она стала единственным кормильцем в семье, что невольно затрагивало самолюбие мужа. Золотухин пытался начать собственный бизнес, но его попытки не увенчались успехом. В это время у обоих родителей не хватало времени на маленькую Полину, и девочка была отправлена на воспитание к бабушке.

Неожиданно появилась возможность: лучшая подруга Юлии предложила Степану работу. Вскоре Золотухин стал проводить все больше времени с подругой жены и, в конечном итоге, ушел от Ауг к ней.

Известно, что и сама Юлия была неверна мужу. Когда их отношения находились на грани разрыва, актриса завела роман с бизнесменом.

«Я прожила с мужем еще шесть месяцев после этого. Он ушел ко второй моей лучшей подруге. Удивительно, но всего за день до его ухода мы были вместе на дне рождения ее сына. Мы были очень близки... После этого мы больше никогда не общались», — вспоминала звезда о двойном предательстве.

Высказывания о России


После переезда в Эстонию Юлия перестала сдерживать свои высказывания. Она утверждала, что родина сама себя губит, но продолжала приезжать в Россию для съемок ради денег. Ее дочь Полина осталась в России и отказалась поддерживать мать в ее высказываниях. В марте 2023 года Юлия подтвердила, что живет, играет в театре и ставит спектакли в Таллине.
«У меня все расписано на год вперед, но я не уверена, как буду жить. Я подумываю о покупке квартиры в Таллине, но не знаю, сделаю ли это. Возможно, куплю жилье в Берлине и перееду туда. Мне сложно сказать, где я на самом деле, потому что я бесконечно скучаю по Москве и своему дому», — пыталась оправдать свое решение артистка.

В Эстонии Юлия поставила спектакль, посвященный страданиям украинцев, и активно давала интервью, выступая против своей родины. ​

«Расплата за предательство», — так пользователи Сети ​комментируют последние события в жизни актрисы.

Читайте также:

Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой
#образование
#переезд
#мать
#воспитание
#актриса
#интервью
#карьера
#петербург
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лепс с молодой невестой и Ольга Бузова: как Дима Билан отметил день рождения и почему раздал деньги пенсионерам
26 декабря 2024, 16:26

Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)

Более миллиона рублей отдал Дима Билан в день своего 43-летия на благотворительность. Все средства певцу перечислили его друзья и поклонники в день рождения.
О том, почему Билан отказался от подарков на день рождения, кто пришел на шикарную вечеринку и кому отправили более миллиона рублей, расскажет редакция «Радио 1».

Почему Билан отказался от денег


24 декабря певец Дима Билан отпраздновал свое 43-летие. Исполнитель намеренно отказался от подарков в праздник, подчеркнув, что для него лучшим презентом будет, если гости отправят любую сумму на благотворительность. Уточняется, что через специальный код можно было помочь одиноким пенсионерам, больным детям или отправить средства на закупку нужд для волонтеров.

«Сейчас важно отдавать себя. Тема благотворительности появилась в моей жизни еще в начале моего пути. Нужно делиться опытом и информацией. Мы решили сделать это открыто и адресно», — пояснил певец.

Как прошла вечеринка по случаю 43-летия Димы Билана


Гостей Билан принимал в особняке на Волхонке. На входе гостей встречал детский хор в белых одеждах. Фуршетная зона была украшена детскими воспоминаниями исполнителя. Виниловые пластинки из 90-х, проигрыватели, старые кассеты, архивные фото Димы из детства и юности.

Среди гостей, посетивших праздник, были Яна Рудковская, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин с дочерью Валерии Аней, Светлана Бондарчук с мужем, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Григорий Лепс с 18-летней невестой Авророй Кибой, Филипп Киркоров, Александр Панайотов, Люся Чеботина и многие другие.

Дима Билан и Ольга Бузова (Фото: соцсети Димы Билана)

Певец признался журналистам, что последние 10 лет не отмечал день рождения публично, а сейчас вдруг захотелось собрать друзей и семью, обнять и обменяться теплыми словами. По словам Билана, он гордится своей аудиторией, друзьями и окружением.

«За этот год произошло множество событий и открытий, были и трудные моменты. Мне очень важно увидеть каждого из вас, особенно тех, кого я люблю. Сегодня здесь будут мои родители, которые не всегда любили светскую жизнь, но мне удалось уговорить их прийти на мой праздник», — заявил исполнитель.

Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)

Кстати, Дима рассказал, как в детстве спрашивал у отца, мол, что означает их фамилия «Белан» (Виктор Белан — имя артиста от рождения, до того, как он взял сценический псевдоним «Дима Билан»). Исполнитель поделился, что Белан — это «белый ангел».

Кто поздравил артиста


Певица Пелагея, поздравляя Билана подчеркнула, что Дима — это «краш» ее маленькой дочери. Григорий Лепс, появившийся со своей 18-летней невестой Авророй, подарил имениннику свои авторские очки в шутку заметил, что если Билан будет петь его хиты, то он останется без работы. Филипп Киркоров напомнил гостям праздника, как много и давно Билан помогает бездомным котам и больным детям.

Дима Билан (Фото: соцсети Димы Билана)

«Дима — мой лучший друг. Мы рядом уже двадцать лет. Всякое бывало, но такого доброго и замечательного друга, как Дима, сложно найти. Мы понимаем друг друга без слов, — рассказала продюсер Яна Рудковская.

В этот вечер гости не только поднимали бокалы за Билана, но лакомились блюдами из праздничного меню, которое состояло из татарской, кавказской и русской кухни. Это была задумка именинника, чтобы даже через угощение погрузить своих друзей в свой мир детства, которое у Билана прошло в многонациональной атмосфере.

Читайте также:

Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс

Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой занял у нее миллион рублей

Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ
#конкурс
#деньги
#история
#благотворительность
#праздник
#семья
#жизнь
#ели
#родители
#певица
#фото
#день рождения
#ксения собчак
#расходы
#человек
#хор
#блюда
#евровидение
#мальчик
#мы рядом
#артист
#мир
#выбор
#очки
#пригожин
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Она первой спела «Миллион алых роз»: куда пропала спевшая хит Пугачевой Айя Кукуле и какое предложение ей сделал Раймонд Паулс
26 декабря 2024, 15:29

Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Дуэт»)

Певцы, актёры и другие творческие личности родом из Прибалтики в позднем СССР нередко становились любимцами публики. Среди них была Айя Кукуле — латвийская певица, которая вышла на большую сцену с подачи Раймонда Паулса и первой исполнила несколько песен, которые позже стали хитами.
О судьбоносной встрече певицы с Раймондом Паулсом, исполнении хита «Миллиона алых роз» и жизни Айи Кукуле сегодня — в материале «Радио 1».

Первые творческие шаги и работа с Раймондом Паулсом


Айя Кукуле родилась 1 октября 1956 года в городе Резекне. Талант певицы раскрылся в Айе в школьные годы. Уже тогда девочка решила покорить сцену.

Когда Айя училась в начальной школе, она попала на концерт оркестра Раймонда Паулса в Риге. Девочка была воодушевлена выступлением маэстро и взяла у него автограф. Но кто бы мог подумать, что спустя несколько лет жизни Кукуле серьезно изменится.

В 16 лет вместе с рок-группой девушка отправилась на фестиваль «Янтарь Лиепаи», где оказался и Раймонд Паулс. Во время выступления знаменитый композитор разглядел талант будущей звезды и предложил молодой певице сотрудничать.

«Это предложение было очень важным для меня, потому что в то время я не хотела ничего, кроме пения», — вспоминает Кукуле.

В 1975 году Айя Кукуле вошла в состав вокальной группы ансамбля Modo. А её сольный дебют в звукозаписи состоялся в 1978 году, когда вышел альбом Паулса «Ночные птицы», записанный вместе с Мирдзой Зивере.

Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Робот»)

Сотрудничество с композитором продолжалось на протяжении всей карьеры Айи Кукуле. Сначала были три года в Государственной филармонии Латвийской ССР, затем — место солистки в составе оркестра Латвийского радио и телевидения. Параллельно певица училась в консерватории, которую окончила в 1983 году.

«Миллион алых роз» в жизни Айи Кукуле


В это время Паулс много писал, у Кукуле была возможность записать многие из его песен. Некоторые впоследствии стали хитами на русском языке. Например, знаменитый «Миллион алых роз», который многие знают и помнят в исполнении Аллы Пугачевой. Примечательно, что в оригинале песни нет ничего о розах.

Айя Кукуле (Фото: кадр из видеоклипа «Davaja marina»)

В «Утренней почте» можно было увидеть причудливо-футуристический клип «Робот» из фильма «В субботу... в Риге» (1986), в котором Айя не только исполняет песню, но и практически переходит к брейк-дансу, что было удивительно для советского зрителя.

Уход со сцены и жизнь Айи Кукуле сегодня


В 1990 году в Латвии стало не до музыки. Страна пережила серьёзные преобразования. Филармонические коллективы были распущены. А в жизни Айи Кукуле случилось важное событие: в 1991 году она родила дочь. По этой причине уход со сцены был сознательным шагом.

«После этого я приняла участие ещё в паре проектов, но решила больше не выходить на сцену. С рождением дочери, которая была очень желанной, мои ценности значительно изменились», — говорит Айя.

Айя Кукуле выступила с ещё одной концертной программой в 1993 году и приняла участие в записи мюзикла в 1995-м, после чего сконцентрировалась на педагогической деятельности. В 2005 году Кукуле основала детский хор при вокальной студии Omnes, который с успехом принимает участие в международных фестивалях.

Читайте также:

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой

«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
#радио 1
#работа
#концерт
#жизнь
#сотрудничество
#ценности
#певица
#хор
#встреча
#песня
#уход
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
26 декабря 2024, 15:05

Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)

Актриса Варвара Шмыкова после переезда из России в 2022 году пытается начать карьеру с нуля в Европе, но пока успехи оставляют желать лучшего. Финансовые проблемы также становятся для нее серьезным испытанием. Сложности добавила и ситуация в семье: мать Шмыковой отказалась принимать дочь после ее высказываний о России. Вместо того, чтобы искать примирения, артистка выбрала другой путь — начала публиковать в интернете откровенные снимки. Как вынуждена зарабатывать на жизнь артистка театра и кино расскажет «Радио 1».

Откровенные фото Варвары Шмыковой


Варвара Шмыкова активно делится в социальных сетях фотографиями, на которых она демонстрирует свое почти обнаженное тело. Многие из поклонников уже не понимают, продолжает ли она заниматься актерством или же решила попробовать себя в более откровенной сфере.

Стоит отметить, что стиль «ню» не стал новым для Шмыковой. Если заглянуть в ее биографию, можно вспомнить, что она и раньше проявляла провокационное поведение на съемочных площадках и публиковала фотографии на грани приличия.

Однако раньше ее политические высказывания привлекали больше внимания, чем стремление «слегка продемонстрировать» свои прелести. Более того, даже роды актрисы были довольно необычными. В интервью Ксении Собчак она призналась, что рожала не в медицинском учреждении, а в небольшой комнате, где из медикаментов был только «увеселительный газ».

«Я очень хотела родить в воде, потому что по знаку зодиака — Рыбы. Но в итоге меня попросили выйти, потому что сердцебиение становилось реже, и нужно было быстрее родить. Сделала все за два часа», — делилась актриса.
Теперь в ее блогах стало значительно больше откровенного контента, что особенно бросается в глаза на фоне конфликта с матерью, которая, вероятно, тоже вынуждена наблюдать за обнаженными фотографиями своей дочери.

Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)

Совсем недавно Шмыкова опубликовала в своем личном блоге снимок с мужем Даниилом Радловым. На фотографии они лежат в постели обнаженными: мужчина положил голову на живот супруги и обнял ее за талию.

«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену
«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену

Подписчики заметили сходство с нашумевшей фотографией 30-летней давности, на которой актер Джонни Депп позирует со своей тогдашней возлюбленной, моделью Кейт Мосс. Этот снимок был сделан знаменитым фотографом Энни Лейбовиц для журнала Vanity Fair.

Пользователи также отметили попытку повторить стиль легендарной фотосессии британского рок-музыканта Джона Леннона и его партнерши Йоко Оно. Однако в отличие от старых снимков звезд, наполненных истинной эстетикой, работа Шмыковой, по мнению подписчиков, оказалась лишенной изящества и стала объектом критики. Многие назвали ее попытки дешевой пародией, а некоторые даже охарактеризовали кадр как сцену из провинциального порно.

Тем не менее, есть и те, кто одобряет подобные «эксперименты». Интересно, что среди оставшихся поклонников актрисы можно заметить определенный «колорит» — чаще всего это представители оппозиции, которые поддерживают всех, кто находит способы критиковать Россию и ее народ.

Критика СВО и поддержка Навального*


Кроме увлечения откровенными снимками, Шмыкова уже много лет активно занимается общественной деятельностью. Ее «игры в оппозицию» начались еще в те времена, когда протестные акции блогера Алексея Навального* были популярны среди определенного круга людей.

Варвара Шмыкова (Фото: соцсети)

Ранее публика не обращала особого внимания на выходки актрисы. Коллеги и режиссеры относились к ее эксцентричности с пониманием, полагая, что она просто молодая и проявляет юношеский максимализм, который со временем пройдет. К сожалению, эти надежды не оправдались.

Тем не менее, не все оставались равнодушными к действиям Шмыковой. Например, после выхода фильма о Навальном* худрук независимого театра «Июльансамбль» Виктор Рыжак на общем собрании труппы попросил актрису удалить свой пост о скандальном фильме, но она отказалась. В результате ее участие в постановке было прекращено.

Этот инцидент можно считать началом конца карьеры Шмыковой. Сначала из эфира убрали рекламу с ее участием, а затем актрису перестали приглашать в крупные государственные проекты. В итоге ей пришлось довольствоваться работой в независимых фильмах и театрах.

Шмыкова утверждала, что попала в «черный список», и искренне не понимала, почему после критики российского государства ей закрыты двери в фильмы, финансируемые этим государством.

В феврале 2022 года она резко осудила специальную военную операцию России на Украине и уехала из страны, обосновавшись в Берлине.

«Я понимала, что уезжаю надолго, так как была беременна и не хотела рожать в России. Я предполагала, что минимум два года не вернусь. Мой день отъезда был особенным — я провожала отчима на службу добровольцем вместе с мамой, братьями и сестрами», — рассказала Шмыкова в интервью.

Читайте также:

«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы

Янис был миллионером, а умирал в голоде: первая жена Тиммы рассказала, как Седокова погубила бывшего мужа

Молчание прервано: заявление семьи Шукшиных о смерти экс-невестки Зильберг и почему Лидия Федосеева готова оплатить ее похороны

* Включен в реестр террористов и экстремистов
#актёр
#семьи
#супруги
#роды
#инцидент
#актриса
#интервью
#сша
#сво
#россия
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
26 декабря 2024, 12:57

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Певица Вера Брежнева, осудившая спецоперацию на Украине, продолжает удивлять общественность. После своего бегства из России она стала активной участницей различных интервью, где с удовольствием делится подробностями своей личной жизни. Недавно, когда публика только начала обсуждать слухи о том, что Брежнева работала в эскорте, она вновь привлекла внимание, рассказав о своих успехах в поиске спонсоров. В беседе с украинской журналисткой артистка заявила, что сейчас находится в счастливых отношениях. Подробности – в материале «Радио 1».

Спонсор Веры Брежневой


Пользователи социальных сетей быстро заметили, что певица вновь нашла спонсора, готового тратить на нее значительные суммы. Многие комментаторы выразили мнение, что именно это и является основой ее счастья.
«Очередной толстый кошелек на ножках», — написали одни. Другие добавили: «Каждый раз как в первый. И всех она любит, и все ее любят».

На этом откровения Брежневой не закончились. Она продолжила делиться своими мыслями, утверждая, что у нее «секс с жизнью».
«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой
«Такого БДСМ больше не встретила»: почему бывшая Башарова хочет к нему вернуться после перелома носа и что его связывало с Навкой

«Есть такое классное выражение – секс с жизнью. У меня просто секс с жизнью, и он такой вкусный, мне так это нравится. Конечно, когда есть классный партнер, с кем есть близость, жизнь приобретает красок. Главное — встретить для себя такого человека, правильного человека. И тогда женщина сияет. Я сейчас очень счастлива, наполнена любовью», — сказала она.

Однако Брежнева добавила, что не торопится выходить замуж.


Бойфренд из прошлого


Ранее певица неоднократно намекала на нового бойфренда в своей жизни. В сентябре она поделилась фотографией с большим букетом цветов, написав: «Я могу сама купить себе цветы, но мне не нужно это делать — он позаботится об этом. Я наслаждаюсь».

Позже Брежнева стала более откровенной в социальных сетях, рассказав, что своего нынешнего партнера она встретила еще в 18 лет.

«В первый раз я увидела его, когда мне было 18. Мы только познакомились, и я ушла. Затем наши пути пересеклись вновь, и мы даже прожили вместе несколько месяцев. Но, как это иногда бывает, что-то пошло не так... Он ждал меня... Я вернулась. С этого момента моя любовь стала расти с каждым днем. Наконец-то я хочу об этом поговорить», — призналась она.

Пользователи сети начали гадать, о ком идет речь, и многие предположили, что это ее первый возлюбленный Виталий Войченко, от которого у нее родилась дочь Соня в 19 лет. Однако личность нового избранника певица по-прежнему держит в секрете.

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Карьера через постель


Личная жизнь артистки, осудившей специальную военную операцию, часто обсуждается. Брежнева известна тем, что целенаправленно выбирает состоятельных мужчин, которые могут обеспечить ей комфортную жизнь и помочь в карьере. С раннего возраста она определила свой путь и избегала отношений с неплатежеспособными сверстниками.

Во время учебы в университете она начала встречаться с успешным бизнесменом Виталием Войченко. Он ухаживал за ней с романтичностью, и через год у них родилась дочь Соня. Тем не менее, пара так и не оформила свои отношения и вскоре рассталась.

Существовали слухи, что молодые родители не смогли справиться с повседневными трудностями. Инициатором расставания стала сама певица, поскольку ее не устраивали финансовые возможности возлюбленного. Кроме того, на горизонте появился более состоятельный мужчина — украинский олигарх Михаил Куперман.

На тот момент он был женат и воспитывал двоих детей, но для Брежневой это не стало преградой. Их отношения развивались очень быстро. В порыве чувств Куперман оставил свою супругу и женился на Брежневой, что вызвало недовольство у его родственников. Они были шокированы тем, что он не только оставил своих детей, но и привел в еврейскую семью женщину другой национальности. Вскоре пара узаконила свои отношения, а через три года Вера родила мужу дочь Сару.


В конечном итоге их семейное счастье оказалось недолгим — пара подала на развод. Однако Брежнева не стала долго оплакивать разрыв и вскоре начала роман с продюсером Константином Меладзе. Ходили слухи, что их отношения начались еще во время ее брака с Куперманом. По всей видимости, когда супруг перестал быть полезным для артистки, она задумалась о будущем с Меладзе.


Обвинения в эскорте


После развода с Меладзе начали всплывать скандальные эпизоды из прошлого Веры Брежневой. Если раньше коллеги по цеху хоть как-то уважали её, то после её резких высказываний в адрес россиян некоторые звёзды решили раскрыть все карты о её прошлом.

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти
Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

Например, блогер Виктория Боня в одном из интернет-шоу заявила, что Брежнева работала в эскорте. Она уточнила, что певица стоит довольно дорого и выставляет множество дополнительных условий перед встречами с клиентами.
По словам Виктории, из-за этого многие мужчины отказывались от встреч, считая, что она не стоит таких денег. «Она стоит 100 тысяч долларов. Сначала предлагалось подарить часы за 70 тысяч, а потом она приходила бы на свидание. Если ей человек не понравится, то дальше ничего не будет», — поделилась подробностями Боня.

Читайте также:

«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой

Янис был миллионером, а умирал в голоде: первая жена Тиммы рассказала, как Седокова погубила бывшего мужа

«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
#секс
#женщина
#певица
#любовь
#развод
#звёзды
#шоу
#отношения
#блогер
#пользователи
#карьера
#киркоров
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Затаил обиду»: за что Киркоров отчитал SHAMANа и с какой щепетильной просьбой обратился к Алле Пугачевой
26 декабря 2024, 11:36

Филипп Киркоров (Фото: соцсети)

Эпатажный поп-король российской эстрады Филипп Киркоров дал обширное интервью журналистке Лауре Джугелие. В нем он впервые высказался о творчестве SHAMANа и сообщил, что недавно обращался к Алле Пугачевой с просьбой об услуге. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Киркоров отчитал SHAMAN за то, что он забрал его песню


В начале беседы Филипп Киркоров рассказал о правах на свои хиты. Он отметил, что артисты, желающие исполнить его песни, сначала обращаются к авторам музыки и текстов за разрешением. Только после этого они обращаются к нему, скорее для соблюдения формальностей, хотя сам Филипп никогда не отказывает в разрешении. Однако Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не стал запрашивать разрешение у Киркорова на исполнение композиции «Единственная моя», написанной Олегом Газмановым.

SHAMAN (Фото: соцсети)

«Считаю, что он очень талантливый артист. Я узнал о том, что он поет «Единственную» из концерта на Красной площади. Меня даже никто не спросил, как я отношусь к этому и можно ли спеть эту песню. Опять-таки я без претензий считаю, что если кто-то поет песню спустя 25 лет, то это только плюс. Она продолжает жить. Главное, чтобы это было талантливо исполнено», — рассказал Филипп Бедросович.

Хотя по закону SHAMAN ничего не нарушил, Киркоров подчеркнул, что было бы правильно по-человечески спросить его мнение по этому поводу.

«SHAMAN перепел Филиппа Киркорова и он просто затаил обиду», — отреагировали на инцидент поклонники Ярослава.

«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова
«Беда случилась»: стало известно о покушении на Аллу Пугачеву, как ее удалось спасти «сыну» Киркорова

Киркоров рассказал о просьбе к Пугачевой


Филипп Киркоров также сообщил, что звезды отечественного шоу-бизнеса продолжают учитывать мнение Аллы Пугачевой, которая уехала из России. Совсем недавно Киркоров и Анжелика Варум обратились к Примадонне с просьбой разрешить исполнение ее песен.

Он привел пример: на творческом вечере Игоря Крутого, посвященном его 70-летию, артисты исполняли песни, которые ранее пела Пугачева. В частности, Анжелика Варум выразила желание исполнить «Речной трамвайчик», но только при условии получения одобрения от Аллы Борисовны, что она в итоге получила.

Киркоров также упомянул, что исполнил песню «Приглашение на закат», слова к которой написала Пугачева. Несмотря на то что они не общаются уже почти пять лет, он отправил ей записанную версию песни и попросил разрешение на исполнение. Она дала согласие, и теперь эта песня является частью его репертуара, которую он с удовольствием исполняет. Филипп отметил, что это их личное соглашение, так как они с Анжеликой представляют немного другое поколение, и для них важно не переступать через чьи-то границы.

Читайте также:

Молчание прервано: заявление семьи Шукшиных о смерти экс-невестки Зильберг и почему Лидия Федосеева готова оплатить ее похороны

Редкостный гадюшник: последние дни жизни экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы и почему его тело забрали лишь через неделю после смерти

«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену
#соглашение
#скандал
#звёзды
#шоу
#заявление
#песня
#артист
#киркоров
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате