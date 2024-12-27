Публично унизил на юбилее: за что сын Таисии Повалий ненавидит родную мать и как отрекся от нее из-за Украины

Таисия Повалий (Фото: соцсети)
Украинская певица Таисия Повалий долгое время была одной из самых популярных артисток в своей стране и носила почётное звание «Народной артистки Украины». Однако после того, как она открыто поддержала Россию, её лишили всех государственных наград и званий, а многие соотечественники начали считать её предательницей. Сын Повалий, не разделяющий взгляды матери, остался на Украине и прекратил с ней общение, в то время как сама артистка сейчас проживает в Москве. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Карьера на Украине и переезд в Россию
Карьера Повалий стремительно развивалась: в 1994 году она была признана лучшей певицей Украины и лучшим артистом года на национальном музыкальном фестивале «Новые звезды старого года». В 1996 году, после выхода дебютного альбома «Панно кохання», ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, а спустя полтора года — народной артистки.
В 2011 году в Киеве на Крещатике была установлена именная звезда Повалий на «Аллее звезд». На протяжении всей карьеры она активно сотрудничала с российскими исполнителями, такими как Иосиф Кобзон и Стас Михайлов, и регулярно выступала в России. Особенно популярным стал её дуэт с Николаем Басковым, песни которого «Ты далеко» и «Отпусти меня» завоевали большую любовь у зрителей.
Умирал во время забав с любовницей, пока дома ждала жена: мачеха Сергея Супонева поделилась тайнами знаменитого пасынка
Далёкая от политики, в 2012 году Таисия неожиданно выдвинула свою кандидатуру в Верховную Раду Украины и почти полгода работала советником Виктора Януковича. Однако её связи с российским шоу-бизнесом, включая выступления в Кремле и поздравления крымчан в Ялте, не остались незамеченными. В результате певицу внесли в «чёрный список», и в 2015 году она была лишена звания «Народной артистки Украины».
В 2014 году супруг Таисии Повалий Игорь Лихута сообщил, что она решила отказаться от публичного празднования своего 50-летия из-за политического давления и отменила все запланированные концерты на Украине. Несмотря на это, певица продолжала жить между двумя странами, но после начала военной операции на Украине окончательно переехала в Москву. В начале 2024 года Таисия Повалий получила российское гражданство и впервые приняла участие в выборах президента Российской Федерации, выразив гордость за своё решение и отметив, что чувствует себя частью великого народа.
Взаимоотношения Повалий с сыном
Таисия Повалий с сыном Денисом (Фото: соцсети)
Отношения с сыном Денисом также стали сложными. Живя в Москве, Повалий ощущала безопасность и уверенность в будущем и решила привезти свою мать из Киева в Россию. Однако не все поддержали её выбор: сын Денис, по мнению Повалий, находился под сильным влиянием и в итоге отвернулся от неё.
«Я не имею отношения к этому человеку», — заявил он.
Денис женился в 2019 году и подарил Повалий внука Демьяна, с которым она не имеет возможности встретиться. Сын, будучи глубоко патриотичным гражданином Украины, сейчас живет в Испании. 10 декабря 2024 года Таисия Повалий отметила своё 60-летие, устроив концерт в Кремлёвском дворце. В начале выступления она исполнила песню, посвящённую России, выразив благодарность за то, что эта страна стала её второй родиной. Затем она выступила с Пелагеей, исполнив на украинском языке композицию «Цвитэ тэрэн», а весь зал поддержал её знаменитой песней «Червону руту».
Бросил жену и сына ради 17-летней любовницы: исповедь Алексея Глызина о многочисленных изменах и связи с Пугачевой
После концерта, со слезами на глазах, 60-летняя Повалий поделилась своими чувствами, отметив, что она — «самый счастливый человек на свете». Однако её радость была омрачена резким комментарием сына. Денис, который давно дистанцировался от матери, написал в социальных сетях: «С юбилеем, трижды предательнице».
Он также опубликовал старую фотографию Таисии, на которой она изображена до пластических операций. Многие поклонники и недоброжелатели до сих пор не понимают, что произошло с лицом певицы. Лишь в 2023 году она решилась рассказать о своем неудачном опыте с пластической хирургией. По её словам, она одной из первых использовала биополимерный гель для коррекции лица, но результат оказался неожиданным — у неё появилась заметная асимметрия, одна щека стала значительно больше другой.
Читайте также:
«Расплата за предательство»: как живет критиковавшая РФ Юлия Ауг после измены мужа и отказа от нее родной дочери
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
«Кошелек» для секса: кем оказался новый спонсор Веры Брежневой? Скандальные эпизоды из экскортного прошлого певицы
Анастасия Хохлова