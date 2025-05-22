Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

Артем и Валерия Чекалины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии и Артему Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей, передает ТАСС.
В процессе судебного заседания следователь мотивировал продление ареста невозможностью закончить расследование по делу в установленные сроки. Бывшие супруги остаются под домашним арестом до 26 июня текущего года.
Напомним, в марте 2023 года Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов. С октября прошлого года звезда соцсетей находится под домашним арестом в коттедже, который находится в подмосковной Истре.
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Екатерина Коршунова