Елена Ксенофонтова объявила о разводе с третьим мужем – известным адвокатом

Елена Ксенофонтова (фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)
Чуть более двух лет назад актриса Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз. Её избранником стал известный адвокат Алексей Куликов.
52-летняя артистка в беседе с журналистами заявила о разводе. От других комментариев она отказалась, отметив, что «личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать».
В последнее время Ксенофонтова редко говорит о своей личной жизни. Но охотно рассказывает о детях – сыне Тимофее и дочери Софье. Без стеснения актриса называет себя хорошей мамой, которая понимает своих детей и старается поддерживать их во всём.
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В последнее время Ксенофонтова редко говорит о своей личной жизни. Но охотно рассказывает о детях – сыне Тимофее и дочери Софье. Без стеснения актриса называет себя хорошей мамой, которая понимает своих детей и старается поддерживать их во всём.
«Говорят, я классная. Хотя бываю разной, иногда непоследовательной, и как человек – эмоциональный, совершающий поступки, будто это мне 14, а не моей дочери. Но в чём я преуспела, так это в том, что мои дети мне абсолютно доверяют и несут мне все свои беды и радости, победы и тревоги. Тима пишет книгу, и я его первый читатель, он всё время со мной советуется на этот счёт. Что бы ни случилось у моей дочери – в школе или за её пределами, я знаю, что мне она расскажет об этом первой. И это для меня самое главное и показатель того, что я, наверное, неплохая мама», – подчеркнула Елена.Напомним, что в прошлом году Ксенофонтова публично конфликтовала с бывшим гражданским мужем, адвокатом Александром Рыжих. Их совместная жизнь принесла актрисе много горя, о чём она откровенно делилась с общественностью.
«Он пытался меня задушить! Суды с ним продолжаются до сих пор, уже шесть лет. Я никого не била, лишь защищалась. Бывший выкручивал руки моему сыну, уничтожал его морально и психологически. Мог разбудить его в три часа ночи и начать: «А помнишь, ты это…». Я быстро поняла, что нельзя оставлять их дома одних. Потом Александр сказал: «Забирай своего щенка и проваливай! Дочь я тебе не отдам, а всё, что тут, в квартире, есть – будет моим!», – вспоминала актриса.Читайте также:
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Анастасия Чинкова