Елена Малышева упала во время занятия на велотренажере

Врач Елена Малышева рассказала, что упала после занятия на велотренажере
Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что упала во время тренировки в зале. Об этом она сообщила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.



Медик уточнила, что ее самочувствие ухудшилось во время сайклинга — интенсивной кардиотренировки на велотренажере. Через 15 минут после начала занятия она почувствовала себя нехорошо и приняла решение покинуть зал.

«Я сошла с этого велосипеда, у меня подкосились ноги, и я упала рядом. Серьезно, я уползала», — вспомнила телеведущая.

Малышева призналась, что у нее нет слов, чтобы передать всю глубину своих переживаний.

Ранее сообщалось, что соведущий Елены Малышевой, Герман Гандельман, провалился под лед и отморозил ногу.
Екатерина Коршунова

