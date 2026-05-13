Елена Малышева упала во время занятия на велотренажере

13 мая 2026, 19:15

Врач Елена Малышева рассказала, что упала после занятия на велотренажере

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что упала во время тренировки в зале. Об этом она сообщила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.





Медик уточнила, что ее самочувствие ухудшилось во время сайклинга — интенсивной кардиотренировки на велотренажере. Через 15 минут после начала занятия она почувствовала себя нехорошо и приняла решение покинуть зал.





«Я сошла с этого велосипеда, у меня подкосились ноги, и я упала рядом. Серьезно, я уползала», — вспомнила телеведущая.