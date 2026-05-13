Елена Малышева упала во время занятия на велотренажере
Врач Елена Малышева рассказала, что упала после занятия на велотренажере
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что упала во время тренировки в зале. Об этом она сообщила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Медик уточнила, что ее самочувствие ухудшилось во время сайклинга — интенсивной кардиотренировки на велотренажере. Через 15 минут после начала занятия она почувствовала себя нехорошо и приняла решение покинуть зал.
«Я сошла с этого велосипеда, у меня подкосились ноги, и я упала рядом. Серьезно, я уползала», — вспомнила телеведущая.
Малышева призналась, что у нее нет слов, чтобы передать всю глубину своих переживаний.
Ранее сообщалось, что соведущий Елены Малышевой, Герман Гандельман, провалился под лед и отморозил ногу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».