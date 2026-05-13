Названы правила для предотвращения инфаркта при высоком давлении
Кардиолог Брайан Уильямс назвал список самых важных правил для предотвращения инфаркта при высоком артериальном давлении. Об этом пишет Daily Mail.
Кардиолог подчеркнул, что высокое давление не всегда сопровождается дискомфортом. Он отметил, что многие люди узнают о своем состоянии только после инфаркта. Поэтому врач рекомендует регулярно измерять давление: один раз в год, если нет симптомов, и ежедневно, если есть риск сердечного приступа.
Уильямс пояснил, что при высоком давлении можно продолжать умеренные физические нагрузки, но важно скорректировать питание. Он советует употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день, а также включить в рацион молочные продукты. По словам специалиста, они содержат соединения, которые помогают снизить давление.
Врач также предупредил, что лишний вес представляет серьезную угрозу для сердца. Однако риск можно уменьшить, если сбросить хотя бы 10% от массы тела. Он заключил, что важно не пропускать прием лекарств, даже если самочувствие хорошее.
Читайте также: