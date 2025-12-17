«Мне до сих пор стыдно»: Алина Загитова откровенно рассказала об отношениях с отцом

Достижения.рф

Алина Загитова впервые призналась, как переживала трудный возраст
Алина Загитова с отцом (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые дала совместное интервью со своим отцом — хоккейным тренером Ильназом Загитовым.



В разговоре с журналом Marie Claire спортсменка откровенно вспомнила непростой период подросткового возраста, когда отношения в семье были далеки от идеальных.

Алина призналась, что в те годы отличалась упрямым характером и часто шла наперекор родителям.

«Мне до сих пор стыдно, что я тогда была такой упрямой, постоянно перечила, отвечала "нет" на любое "да"», — рассказала фигуристка.
По её словам, эмоциональные всплески и внутренний протест делали общение в семье напряжённым, хотя до серьёзных скандалов дело не доходило.

Особую роль в этом периоде сыграла мудрость отца. Алина подчеркнула, что Ильназ Загитов с пониманием относился к её поведению, проявлял терпение и не усугублял конфликты. Именно это помогло сохранить доверие и со временем наладить тёплые отношения между отцом и дочерью.

Сам Ильназ добавил в интервью немного юмора, рассказав о бытовых привычках чемпионки. По его словам, Алина обожает спать до обеда, а во время её визитов домой холодильник быстро наполняется едой, а кухня превращается в настоящий творческий беспорядок.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

