«Мне до сих пор стыдно»: Алина Загитова откровенно рассказала об отношениях с отцом

17 декабря 2025, 17:07

Алина Загитова впервые призналась, как переживала трудный возраст

Алина Загитова с отцом (Фото: Instagram* / @azagitova)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые дала совместное интервью со своим отцом — хоккейным тренером Ильназом Загитовым.





В разговоре с журналом Marie Claire спортсменка откровенно вспомнила непростой период подросткового возраста, когда отношения в семье были далеки от идеальных.



Алина призналась, что в те годы отличалась упрямым характером и часто шла наперекор родителям.





«Мне до сих пор стыдно, что я тогда была такой упрямой, постоянно перечила, отвечала "нет" на любое "да"», — рассказала фигуристка.