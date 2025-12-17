«Постоянно плачет»: стало известно, как сын Яниса Тиммы переживает его смерть

17 декабря 2025, 16:54

Адвокат семьи Яниса Тиммы рассказала о боли маленького сына баскетболиста

Янис Тимма (Фото: Instagram* / @janis.timma)

В годовщину смерти баскетболиста Яниса Тиммы адвокат его семьи Маргарита Гаврилова в разговоре с Super раскрыла, как близкие спортсмена проживают эту трагедию.





Особенно тяжело утрату переживает его единственный сын Кристиан.



По словам Гавриловой, трагедия произошла в ночь с 16 на 17 декабря — около половины двенадцатого. В Латвии в годовщину смерти спортсмена у посольства был организован мемориал, куда пришли люди, чтобы почтить память Яниса.



Самые болезненные переживания, как отмечает адвокат, выпали на долю его сына.





«Кристиан постоянно плачет, мальчик всё время вспоминает папу. Он всё-таки кровный, тяжело переживает», — рассказала Гаврилова.