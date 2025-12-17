«Постоянно плачет»: стало известно, как сын Яниса Тиммы переживает его смерть
Адвокат семьи Яниса Тиммы рассказала о боли маленького сына баскетболиста
В годовщину смерти баскетболиста Яниса Тиммы адвокат его семьи Маргарита Гаврилова в разговоре с Super раскрыла, как близкие спортсмена проживают эту трагедию.
Особенно тяжело утрату переживает его единственный сын Кристиан.
По словам Гавриловой, трагедия произошла в ночь с 16 на 17 декабря — около половины двенадцатого. В Латвии в годовщину смерти спортсмена у посольства был организован мемориал, куда пришли люди, чтобы почтить память Яниса.
Самые болезненные переживания, как отмечает адвокат, выпали на долю его сына.
«Кристиан постоянно плачет, мальчик всё время вспоминает папу. Он всё-таки кровный, тяжело переживает», — рассказала Гаврилова.Она подчеркнула, что между Янисом и мальчиком были тёплые и близкие отношения: они много общались, вместе ездили за границу и проводили время как настоящая семья.
Несмотря на боль утраты, Кристиан старается жить активной жизнью. Он профессионально занимается футболом, играет в баскетбол и шахматы.