Елена Малышева ворвалась в мир стриминга: теперь лечит и развлекает в VK Видео
Елена Малышева осваивает новые медиа — легендарная телеведущая и «главврач страны» официально стала стримером. Об этом сообщает Super.
Теперь её можно встретить не только на федеральных каналах, но и на молодежных площадках: Малышева запустила сразу несколько проектов в VK Видео, расширив свою аудиторию далеко за пределы привычного телевидения.
В коротких вертикальных роликах из серии «Медицинские советы за минуту» звезда делится простыми и быстрыми рекомендациями — от эффективности патчей под глаза до способов моментально облегчить резкую боль в спине. Формат максимально динамичный и рассчитан на тех, кто любит получать пользу без лишних объяснений.
Но и это не всё. Малышева презентовала новое шоу «Доктор Малышева на VK Видео» — настоящий мини-реалити-проект. Ведущая обещает показать то, что раньше оставалось за кадром: свою ежедневную жизнь, бытовые моменты и закулисье телевизионной работы.
Похоже, теперь пролистывать ленту можно с пользой для здоровья — и это, как сказала бы сама Малышева, «абсолютная норма».
Читайте также: