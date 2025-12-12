Елена Малышева ворвалась в мир стриминга: теперь лечит и развлекает в VK Видео

12 декабря 2025, 18:54

Елена Малышева стала звездой коротких роликов соцсетях

Елена Малышева (Фото: Instagram* / @malysheva.live)

Елена Малышева осваивает новые медиа — легендарная телеведущая и «главврач страны» официально стала стримером. Об этом сообщает Super.