«Ты меня разочаровал»: Рома Жёлудь услышал от бабушки самое болезненное признание

12 декабря 2025, 17:47

Рома Жёлудь прошёл проверку на полиграфе и услышал грустную правду от близких

Рома Жёлудь (Фото: Instagram* / @papaslayx)

В распоряжении Super оказалось эксклюзивное видео из нового выпуска антиалкогольного реалити «Звезды под капельницей», где участников навещают родственники — и одновременно проверяют на полиграфе.





Для Ромы Жёлудя этот момент стал самым эмоциональным за всё время проекта.



Бабушка блогера откровенно ответила на прямой вопрос ведущего Василия Шурова: разочаровал ли её внук? После небольшой паузы она произнесла: «Да, немножко».



Женщина призналась, что считает Рому невероятно талантливым, но в его жизни не оказалось людей, которые вовремя помогли бы удержаться от срывов и поддержки.



Рома не скрывал, что слова близкого человека стали для него тяжёлым ударом.





«Мне очень тяжело это услышать прямо в лицо. Бабушка никогда за последние годы не говорила, что она разочарована. Но я всё равно знаю, что она меня очень сильно любит», — сказал он.