«Устал от холода»: супруг Ани Лорак мечтает о доме в Испании и новой жизни у моря
Супруг Ани Лорак, Исаак Виджраку, настойчиво просит певицу приобрести дом в Испании. Об этом сообщает Super.
По словам подруг артистки, мужчина мечтает перебраться к морю — ему надоели холод, постоянные перелёты и бесконечная суета.
Близкие Лорак рассказывают, что Виджраку представляет их будущий быт почти идиллическим: спокойная жизнь у побережья, медитации, творчество и изготовление амулетов. Он уверяет, что маленькая вилла станет уютным любовным убежищем, куда Ани сможет приезжать на выходные и в отпуск.
Напомним, что Исаак — второй муж певицы. Первый брак Лорак заключила в 2009 году с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого в 2011 году родилась дочь София. Пара рассталась в 2019 году.
