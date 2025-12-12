«Устал от холода»: супруг Ани Лорак мечтает о доме в Испании и новой жизни у моря

12 декабря 2025, 18:07

Муж Ани Лорак уговаривает певицу купить виллу в Испании

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Супруг Ани Лорак, Исаак Виджраку, настойчиво просит певицу приобрести дом в Испании. Об этом сообщает Super.