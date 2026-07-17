«Кайфово с маленькими»: Елена Перминова объяснила, почему отказалась от пластики груди
Модель Елена Перминова призналась, что довольна своей внешностью
Елена Перминова рассказала, почему не планирует делать пластическую операцию по увеличению груди.
В личном блоге модель призналась, что действительно задумывалась о вмешательстве и даже консультировалась с пластическими хирургами, однако в итоге решила оставить всё как есть.
По словам Перминовой, мысли об операции появились не из-за собственного недовольства собой, а во многом из-за комментариев пользователей в соцсетях, которые регулярно советовали ей изменить внешность.
«Я собой горжусь. Иногда почитаешь комментарии и думаешь: "А может, и правда пора?". Пару раз я даже консультировалась с докторами. Ведь есть целая армия советчиков, которые знают, какую грудь тебе носить, когда рожать, с кем встречаться и так далее», — рассказала модель.Однако со временем Перминова поняла, что не хочет подстраиваться под чужие ожидания. По её словам, она научилась отделять навязанные стандарты красоты от собственных желаний и сегодня полностью довольна своей внешностью.
«Мне кайфово со своими маленькими», — призналась Елена, дав понять, что не видит причин менять себя ради чужого мнения.