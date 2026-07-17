«Мне искренне жаль»: Григорий Лепс извинился за слова о доходах россиян

17 июля 2026, 14:31

Григорий Лепс заявил, что его неправильно поняли, и попросил прощения

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс публично отреагировал на волну обсуждений после своих слов о россиянах с доходом около 300 тысяч рублей в месяц. Артист признался в соцсетях, что его высказывание могло прозвучать не так, как он задумывал, и решил объясниться перед аудиторией.





Лепс подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые ежедневно работают, обеспечивают свои семьи и сталкиваются с жизненными трудностями.





«Вижу, какое обсуждение вызвали мои слова из недавнего интервью. Мне искренне жаль, что они прозвучали именно так», — написал певец.

«Если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения — это совсем не то, что я хотел сказать. Прошу прощения», — заявил Лепс.