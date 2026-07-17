«Мне искренне жаль»: Григорий Лепс извинился за слова о доходах россиян
Григорий Лепс заявил, что его неправильно поняли, и попросил прощения
Григорий Лепс публично отреагировал на волну обсуждений после своих слов о россиянах с доходом около 300 тысяч рублей в месяц. Артист признался в соцсетях, что его высказывание могло прозвучать не так, как он задумывал, и решил объясниться перед аудиторией.
Лепс подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые ежедневно работают, обеспечивают свои семьи и сталкиваются с жизненными трудностями.
«Вижу, какое обсуждение вызвали мои слова из недавнего интервью. Мне искренне жаль, что они прозвучали именно так», — написал певец.Артист отметил, что сам вырос в обычной семье и хорошо понимает, что финансовые обстоятельства у людей могут быть разными. По его словам, он знает, что многим сейчас приходится непросто, и не хотел своим высказыванием обесценить чужие проблемы.
«Если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения — это совсем не то, что я хотел сказать. Прошу прощения», — заявил Лепс.В завершение артист пожелал подписчикам здоровья, счастья, благополучия и мира в доме.