Достижения.рф

«Мне искренне жаль»: Григорий Лепс извинился за слова о доходах россиян

Григорий Лепс заявил, что его неправильно поняли, и попросил прощения
Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс публично отреагировал на волну обсуждений после своих слов о россиянах с доходом около 300 тысяч рублей в месяц. Артист признался в соцсетях, что его высказывание могло прозвучать не так, как он задумывал, и решил объясниться перед аудиторией.



Лепс подчеркнул, что с уважением относится к людям, которые ежедневно работают, обеспечивают свои семьи и сталкиваются с жизненными трудностями.

«Вижу, какое обсуждение вызвали мои слова из недавнего интервью. Мне искренне жаль, что они прозвучали именно так», — написал певец.
Артист отметил, что сам вырос в обычной семье и хорошо понимает, что финансовые обстоятельства у людей могут быть разными. По его словам, он знает, что многим сейчас приходится непросто, и не хотел своим высказыванием обесценить чужие проблемы.

«Если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения — это совсем не то, что я хотел сказать. Прошу прощения», — заявил Лепс.
В завершение артист пожелал подписчикам здоровья, счастья, благополучия и мира в доме.

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Софья Метелева

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