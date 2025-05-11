«Униженная в этой жизни»: Олег Майями оскорбил Джебисашвили на шоу «Сокровища императора»

Олег Кривиков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Скандал произошел на шоу «Сокровища императора» с участием певца Олега Майами (Олег Кривиков) и героини «Битвы экстрасенсов» Лины Джебисашвили.
Все началось с того, что у Майами и его друга Леши Свика нашли деньги, которых по правилам шоу у участников быть не должно. Произошедшее вызвало негодование Олега. В свою очередь журналистка Алена Жигалова оправдалась, что все произошло случайно. В ответ на вопрос, откуда деньги, Майами заявил «на всякий случай. Если вдруг случится ЧП».
Джебисашвили высказалась в лицо Свику и Майами, что те совершили «подлый поступок». При этом Олег, поняв, что его поддержали Ирина Дубцова и Натан, оскорбил экстрасеншу и ее молодого человека Юрия Фунтова.
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Джебисашвили высказалась в лицо Свику и Майами, что те совершили «подлый поступок». При этом Олег, поняв, что его поддержали Ирина Дубцова и Натан, оскорбил экстрасеншу и ее молодого человека Юрия Фунтова.
«Вы две взрослые ябеды», — сказал Майами, услышав в ответ, что они со Свиком бесчестные мужики.Джебисашвили спросила Олега, что он делает на шоу, если не считается с правилами. При этом она использовала нецензурные выражения.
«Ты униженная в этой жизни», — ответил Майами, попросив Фунтова сказать Лине, чтобы та выбирала выражения.Исполнитель даже предложил Фунтову решить вопрос силой, но тот отказался развивать конфликт.
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Никита Кротов