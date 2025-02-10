Елена Перминова высказалась о предложении от Александра Лебедева и пятой беременности

Елена Перминова объявление о расставании с Александром Лебедевым шокировала поклонников, которые не знали, что они не были женаты. Этот факт шокировал публику куда больше, чем сам разрыв. В связи с этим, кольцо на безымянном пальце модели в сторис наделало много шума в соцсетях. В это же время бизнесмен опубликовал загадочный пост, посвящённый бывшей возлюбленной.