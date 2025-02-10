Елена Перминова высказалась о предложении от Александра Лебедева и пятой беременности

Елена Перминова (фото: Instagram* @lenaperminova)
Елена Перминова объявление о расставании с Александром Лебедевым шокировала поклонников, которые не знали, что они не были женаты. Этот факт шокировал публику куда больше, чем сам разрыв. В связи с этим, кольцо на безымянном пальце модели в сторис наделало много шума в соцсетях. В это же время бизнесмен опубликовал загадочный пост, посвящённый бывшей возлюбленной.
Елена Перминова (фото: Instagram* @lenaperminova)
Фанаты уже пришли к выводу, что Перминова решила воссоединиться с отцом своих детей. Также на опубликованных кадрах внимание привлёк живот женщины, после чего заговорили о её беременности. Однако выводы были поспешными.
Лебедев и Перминова состояли в отношениях более 15 лет. Семейному счастью даже не мешала большая разница в возрасте – Александр на 27 лет старше. Сейчас они воспитывают четверых детей: 15-летнего Никиту, 13-летнего Егора, 9-летнюю Арину и 3-летнего Александра.
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*запрещён в РФ
Фанаты уже пришли к выводу, что Перминова решила воссоединиться с отцом своих детей. Также на опубликованных кадрах внимание привлёк живот женщины, после чего заговорили о её беременности. Однако выводы были поспешными.
«Спасибо, конечно, за поздравление. Но это была не моя сторис, а репост (фото кольца опубликовал приятель Перминовой – ред.). Иногда кольцо – это просто кольцо. А живот, например, – не пятый месяц беременности, а всего лишь плотный ужин», – написала модель.Елена Перминова (фото: Instagram* @lenaperminova)
Лебедев и Перминова состояли в отношениях более 15 лет. Семейному счастью даже не мешала большая разница в возрасте – Александр на 27 лет старше. Сейчас они воспитывают четверых детей: 15-летнего Никиту, 13-летнего Егора, 9-летнюю Арину и 3-летнего Александра.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова